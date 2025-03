Apple kondigt nieuwe iPad Air aan met M3-chip

M3-chip

De upgrade is dan ook weinig verrassend: het zijn vooral betere specificaties, maar ook weer niet de beste. Het is geen M4-chip die nu in het apparaat gaat, het is de M3. Echter zou M3 al zorgen voor een twee keer snellere Air dan wat we tot nu toe gewend zijn, op die van vorig jaar na. Het is niet duidelijk hoe deze Air zich wat snelheid betreft laat vergelijken met de vorige.

De nieuwe tablet komt in ieder geval in twee varianten: 11 inch en 13 inch. Ook is er een nieuw Magic Keyboard om van je iPad een soort laptop te maken. Er zit op de vernieuwde versie een extra rij functietoetsen en een groter trackpad. De nieuwe iPad Air 2025 is verkrijgbaar vanaf 12 maart en voor een minimum-adviesprijs van 719 euro voor de 11-inch-versie en 969 euro voor de 13-inch-versie.