Apple in Q3: minder omzet, meer winst

Eerder deze week introduceerde Apple nieuwe MacBook Pro’s en een nieuwe iMac. Blijkbaar was het nodig, want de oude modellen verkochten niet meer zo goed. Dat wil zeggen, bij de presentatie van de kwartaalcijjfers, gisteravond, bleek dat Apple tussen juli en september, vergeleken met dezelfde drie maanden in 2022, bijna 35 procent minder omzet uit Mac’s behaald heeft. Die ging van 11,5 miljard dollar in 2022, naar 7,6 miljard in het derde kwartaal van dit jaar. Ook de omzet uit iPad’s daalde weer, maar dat is al heel wat kwartalen op rij hetzelfde.

Minder producten, meer diensten

Deze dalende omzetten werden maar voor een deel goed gemaakt, dankzij een iets beter presterende iPhone verkoop, met name doordat, zoals elk jaar, medio september de verkoop van de iPhone 15 van start ging. Toch was het derde kwartaal van dit jaar voor de verkoop van producten van Apple over het geheel minder goed. De totaalomzet uit iPhones, Mac’s, iPad’s, Wearables, Home en Accessoires, daalde met 3,7 miljard dollar, ruim 5 procent.

Over de hele linie wist Apple de kwartaalomzet nog redelijk op peil te houden. Met 89,5 miljard dollar lag die omzet ruim 600 miljoen dollar onder die van vorig jaar. Dat was vooral te danken aan de resultaten van de Services divisie (Apple Music, TV en andere abonnementen). Daar steeg de omzet jaar-op-jaar met ruim 3 miljard naar iets meer dan 22,3 miljard dollar.