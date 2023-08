Apple omzet voor het derde kwartaal op rij omlaag

Apple heeft gisteravond haar meest recente kwartaalcijfers gepresenteerd. Voor het derde kwartaal op rij moet de tech gigant een omzetdaling melden. Gezien de mate van de daling, amper 1 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, is er nog geen reden voor paniek. Echter, voor Apple is het wel wat onwennig. Sinds het bedrijf begin dit millennium (met dank aan de iPod en iMac) de weg naar boven weer gevonden had, zijn omzetdalingen schaars.

Minder producten, meer diensten

Hoe dan ook, Apple wist in het tweede kwartaal van dit jaar (voor Amerikaanse fiscale begrippen is dat altijd het derde kwartaal) een kleine 82 miljard dollar aan omzet binnen te harken. Een jaar geleden was dat nog op een haar na 83 miljard. De omzetdaling was vooral te danken aan de mindere verkoopresultaten van hardware zoals de iPhone, Mac(book) en iPad. Bij die tak daalde de omzet met bijna drie miljard. Daarentegen wist Apple op Diensten (Apple TV, Music, etc) bijna 2 miljard meer omzet te boeken.

Kijken we naar de eerste negen maanden van het fiscale jaar 2023, dan bedraagt de omzetdaling ruim drie procent; van 301,4 miljard dollar in 2022 naar 293,8 miljard dit jaar. Medelijden vanwege het derde kwartaal met omzetdalingen op rij hoeven we echter nog niet te hebben met Apple. Sterker nog, ondanks de dalende omzet, zat de nettowinst het afgelopen kwartaal wel in de lift. Die steeg met 439 miljoen dollar naar 19,88 miljard.

Toch zal Apple zichzelf wél een beetje ongerust maken. Ondanks de lichte stijging van de winst in het afgelopen kwartaal, daalde de nettowinst over de eerste negen maanden van het fiscale jaar met ruim zes procent naar 74,03 miljard dollar. Een jaar geleden was dat nog ruim 79 miljard. Dat is nog altijd een zeer gezonde marge van ruim 25 procent. Zoals gezegd, we hoeven geen medelijden te hebben met Apple.