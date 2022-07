Apple: meer omzet uit iPhones, verkoop Mac’s onder druk

Apple heeft gisteren haar meest recente kwartaalcijfers gepubliceerd. Wat op de kalender het tweede kwartaal is, is fiscaal in de VS Q3. De tech-gigant deed het redelijk goed, maar heeft ook problemen. Redelijk verrassend voor Apple, aangezien de fabrikant eigenlijk vrijwel elk jaar weer meer omzet en winst weet te boeken. De iPhone gaat nog steeds als een tierelier, maar de verkoop van Mac’s staat behoorlijk onder druk. Ook de iPads en Wearables (Apple Watch) moesten, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, omzet inleveren. De omzet kwam wel weer uit op recordhoogte, maar de winst liep terug.

Niet de prijskaartjes, maar de supply chain

Nu zou je misschien denken, net als ik, dat het ook wel een keer afgelopen moet zijn met die almaar stijgende verkoopcijfers van Mac computers en laptops. De prijskaartjes van die apparaten rijzen immers met name de afgelopen twee jaar behoorlijk de pan uit. Dat is echter niet de voornaamste reden waarom Apple het afgelopen kwartaal de omzet uit Macs met dubbele cijfers (10%) zag dalen.

Volgens CEO Tim Cook heeft dat alles te maken met het feit dat onderdelen voor deze producten steeds moeilijker te krijgen zijn. De almaar voortdurende chip-tekorten en andere uitdagingen in de supply chain.