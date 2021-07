Apple omzet in tweede kwartaal weer fors gestegen

Apple heeft het afgelopen kwartaal, eindigend op 30 juni, vergeleken met een jaar geleden, 36 procent meer omzet geboekt. Die stijging zorgde ook voor een verdubbeling van de winst ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. De kwartaalomzet van 81,4 miljard dollar was goed voor een nettowinst van 21,7 miljard, Zo’n 10,4 miljard meer dan een jaar geleden.

iPhones drijven omzet en winst omhoog

Het leeuwendeel van de omzet kwam, zoals al jaren het geval is, voor rekening van de verkoop van iPhones. Vergeleken met een jaar geleden steeg de omzet uit de smartphones met ongeveer 50 procent naar 39,6 miljard dollar. In hetzelfde kwartaal van 2020 bedroeg de omzet uit iPhones nog ‘slechts’ 26 miljard dollar. Hoeveel toestellen Apple in het tweede kwartaal precies verscheepte werd niet bekend gemaakt. Die getallen houdt Apple ook al enkele jaren angstvallig geheim.