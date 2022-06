Amazon Alexa klinkt straks als je overleden oma

Amazon Alexa kan straks de stemmen nabootsen van de mensen die nu in je leven zijn, of ooit in je leven waren. Je overleden oma, je beste vriend die ver weg woont: als de spraakassistent maar één minuut audio van die persoon gevoed krijgt, dan zou het volgens Amazon al een goede imitatie kunnen doen van die persoon.

Amazon steekt het echter heel anders in. Dat wil juist bewijzen dat onze technologie meer empathie moet tonen, dat we daar als mensen behoefte aan hebben. Het heeft dat verder uitgelegd inclusief een demo van Alexa tijdens een conferentie. Een kind vraagt in de video of Alexa een verhaaltje wil voorlezen voor het slapengaan. Maar niet zoals de stem van Alexa die we gewend zijn. Kindlief wil een verhaaltje horen met de stem van zijn overleden oma.

Dat je iets kunt uitvinden, betekent natuurlijk niet per se dat je het ook moet doen. De nieuwe mogelijkheid van Amazon maakt in ieder geval de tongen los. Is het wel ethisch verantwoord om de doden op deze manier te imiteren? Hoe zit dat met mensen die nog leven? Wordt het op deze manier te makkelijk om je als iemand anders voort te doen?

Als je het zo bekijkt, dan is het in principe geen slecht idee. Het is soms moeilijk om na veel jaren nog iemands stem voor de geest te halen. Door de stem via de computer te kunnen horen, kun je op die manier zorgen dat dit soort belangrijke, emotionele informatie minder snel wegebt.

Vervolgens leest Alexa het boek voor waarbij het de stem nabootst van de overleden oma. Amazon is overtuigd dat we menselijke eigenschappen moeten toevoegen aan kunstmatige intelligentie door de pandemie. Hierin zijn veel mensen hun dierbaren verloren . De pijn wordt er misschien niet minder om, maar Amazon denkt dat het wel een manier is om de herinnering aan iemand levend te houden.

Praten met de doden

Toch is het een controversieel plan. Is het wel natuurlijk om de stem van een overledene te blijven horen? Moeten we wel willen dat kunstmatige intelligentie ons zo goed kan nadoen? Op het internet gonst het van de geshockeerde reacties. Het is immers een soort audio deepfake en laten deepfakes nou precies iets zijn dat overheden proberen te bestrijden. Als echt en onecht niet meer te onderscheiden is, dan is het nog moeilijker om te weten waar de waarheid ligt.

Het is de vraag of Amazon hiermee moet doorgaan, of dat het zich beter kan storten op fysieke robots die meer voor ons kunnen betekenen en hopelijk voor minder verwarring zorgen.