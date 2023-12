​6 last minute-cadeaus voor de feestdagen of verjaardagen

Je leest er het ene na het andere artikel over: holiday stress. Blijkbaar is al dat samenkomen met familie en vrienden toch een moeilijk onderwerp voor velen. Je zal in al je angsten en stress maar een kerstcadeau vergeten zijn, of een verjaardagscadeau. En terwijl storm Pia tegen ons raam aandendert: misschien lukt het PostNL, DHL en andere bezorgbedrijven nu nog minder goed om het grote volume aan pakjes te kunnen verwerken, zo vlak voor de feestdagen. Gelukkig zijn er oplossingen, namelijk deze 10 last-minute cadeaus.

1. Foto-afdrukken in een koekblik Het ene last-minute-cadeau is het andere niet: we noemen er straks een paar waarvoor je de deur niet uithoeft, maar bij deze is het toch wel handig om even naar de plaatselijke fotowinkel of HEMA te rijden om van die snelle foto-afdrukken te laten maken. Dat kan heel eenvoudig, soms zelfs vanaf je telefoon. Je hebt wel wat tijd nodig om de foto’s uit te zoeken, maar hoe leuk is het om die speciale persoon een ‘jaar in foto’s’ te geven? Pluk wat van je telefoon, van social media, doe er eventueel nog wat actualiteiten uit het nieuws vandaan en je maakt een leuk jaaroverzichtje. Stop de foto’s in een koekblik en je bent er. Je kunt foto’s ook laten opsturen (het voordeel is dat het plat is en door de brievenbus kan), maar daar gaan vaak wel wat dagen overheen. Een koekblik heb je vast thuis zelf nog wel, of anders koop je er eentje bij diezelfde HEMA, of de Blokker bijvoorbeeld.

2. Geef een boek dat je uit hebt Tenzij je iemand bent die met zijn nagel tijdens het lezen gaatjes prikt in de bladzijde, of nog erger: ezelsoren maakt, is een boek dat je hebt gelezen waarschijnlijk nog in een prima staat nadat je het uit hebt. Het leuke aan een boek geven is dat je er ook nog iets persoonlijks in kunt schrijven. Zo kun je iemand bedanken of gewoon aangeven wat dit boek voor jou heeft betekend en dat je hoopt dat dat ook zo’n zelfde effect zal hebben op die ander. Of als je het echt heel netjes hebt gelaten, zou je het zelfs helemaal onbeschreven en gloednieuw kunnen laten, alsof je gewoon naar de Bruna bent geweest voor een nieuw boek. Wil je overigens per se zelf geen afstand doen van het boek, bestel het dan op een rustiger moment alsnog weer voor jezelf maar geef deze even weg, je hebt tijdens de feestdagen waarschijnlijk toch geen tijd het (weer) te gaan lezen. 3. Een relatiegeschenk Dit is een beetje een rare, maar er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld wijn in hun kerstpakket krijgen maar dat zelf niet drinken. Je kunt het wel bewaren voor als er gasten langskomen, maar vaak krijg je juist met kerst een wat mooiere wijn die je leuk cadeau kunt geven. Wel opletten dat je het niet aan iemand geeft die bij het bedrijf werkt waar het cadeau in eerste instantie vandaan kwam. Het is misschien een wat goedkope manier van iemand een cadeau geven, maar als iemand van een lekker wijntje houdt, dan is het toch een prima cadeautje? Zeker als je het meeneemt als een soort ‘dank je dat ik op visite mag komen’-cadeau, dan kan zoiets prima.



4. Een bloemenabonnement Het is geen cadeaubon, het is geen tijdschrift waar je nooit meer vanaf komt: het zijn bloemen in een abonnementsvorm. Als je een bloemenabonnement cadeau doet, dan kan iemand rekenen op een paar maanden bloemen en dan denken ze waarschijnlijk toch steeds even aan jou. Bloemen zijn typisch iets dat mensen graag krijgen, maar misschien minder snel kopen en dat maakt het ook zo’n leuk cadeau. Check wel even in hoeverre iemand met duurzaamheid bezig is, want bosjes bloemen die ook nog worden thuisbezorgd zijn niet de meest duurzame manier om van natuurschoon te genieten. 5. Iets dat je zelf gebakken hebt Hoe leuk is het om op een kerstdiner te komen met je zelfgemaakt brownies? Eten brengt mensen samen en het geeft niet of de brownies diezelfde avond nog op tafel en in alle buikjes verdwijnen of juist door de host bewaard worden om er de volgende dag zelf in alle rust van te peuzelen: voedsel, zeker als je dat zelf gemaakt hebt, maakt vaak iets los bij mensen. Het is leuk om te proeven wat anderen hebben gemaakt en door het zelf te maken laat je ook zien dat je er tijd in hebt gestoken. Altijd handig dus, om de ingrediënten van een paar gerechten die je geweldig kunt maken in huis te hebben.

6. Een cadeaubon Als je een printer hebt, dan heb je ook al een goed cadeau. Niet dat je de printer moet weggeven, maar je kunt er wel een leuke cadeaubon mee maken. Denk aan een avondje op de kinderen oppassen voor dat koppel dat de laatste tijd nogal op zijn tandvlees loopt. Maar bijvoorbeeld ook iets simpels als een Bioscoopbon: als je er zelf een mooie bon van maakt waar je de code opschrijft, dan hoef je er ook niet voor naar de supermarkt. Nu wordt een cadeaubon vaak gezien als een snel, simpel, last minute cadeau (betrapt!), maar door er een persoonlijke draai aan te geven wordt het waarschijnlijk juist heel erg gewaardeerd. Vergeet echter niet om het ook daadwerkelijk waar te maken wat je belooft en zorgt dat de ontvanger er niet zelf om hoeft te vragen wanneer. Een laatste goede tip is om je cadeau leuk in te pakken. Gewoon iemand een envelop toeschuiven: meh. Een fles wijn zo geven, is ook jammer. Heb je niet nog een leuke doos of een mandje waarmee je een soort kribbe van Jezus kunt maken om de fles in te leggen? Of hangt er een leuk kerstballetje in je boom die ideaal is om een cadeautje een visuele upgrade te geven? Soms zijn het de simpelste dingen: een chocolademelkstick, een vilten sticker, een mok waar je niets mee doet: ze dragen allemaal bij aan leuk geven. En misschien nog wel belangrijker: leuk ontvangen.