​De leukste gadgets en cadeaus voor mannen

Of het nu vaderdag wordt of hij gewoon jarig is, soms is het best moeilijk om een cadeau te bedenken voor een man. Sommige mensen hebben nu eenmaal alles al, of kopen het zelf wanneer ze iets willen. Zit jij met je handen in het haar omdat je er niet uitkomt? Je hoeft niet te grijpen naar een onpersoonlijke cadeaubon: er zijn heel veel mooie cadeaus om uit te kiezen.



Een rugtas

Nu vliegtuigmaatschappijen steeds vaker moeilijk doen over het formaat van handbagage, grijpen steeds meer mensen naar een rugtas in plaats van een trolley. Er zijn speciale rugtassen die zijn gemaakt om bijvoorbeeld anti-diefstal te zijn, exemplaren speciaal met vakjes voor je tablet of laptop en natuurlijk outdoor rugzakken die zelfs tegen water kunnen. Elk persoon kan op een bepaald moment een goede, mooie rugtas goed gebruiken.

Denk bijvoorbeeld aan de Ramverk 21 liter-rugtas die met zijn moderne groene uiterlijk een sportieve blikvanger is. Met zijn vakken en ideale formaat is dit een perfect reismaatje. Liever stijlvol? Dat kan ook, want deze rugzak van Ramverk is er ook in een zwarte uitvoering. Perfect om wat handbagage in te doen voor een korte weekendtrip, of om simpelweg een laptop in te stoppen en lunch voor naar kantoor. Een geweldig cadeau om te laten zien dat je trots bent op wat hij allemaal voor elkaar bokst, of een goed excuus om samen lekker een weekend eropuit te trekken.

Een goede borrelplank

Het leuke aan een borrelplank cadeau doen, dat is dat je niet alleen de plank kunt geven, maar ook wat lekkers kunt kopen om er meteen op te doen: lekkere kaasjes, een goede fles wijn erbij, maar bijvoorbeeld ook toastjes met smeersels of ingrediënten om tapas te maken. Als jouw cadeau-ontvanger een echte levensgenieter is, dan kan hij vast wel een goede borrelplank gebruiken. Bovendien zijn er steeds meer multifunctionele exemplaren, waarbij je de mesjes in een soort laatje kunt vinden onder het presenteerblad.

LED- of ijskarten

Karten was vroeger al spannend op zich, maar tegenwoordig zijn er steeds meer gimmicks bijgekomen om karten nog leuker te maken. Zo hebben we in Nederland in Rucphen een ijskartbaan, terwijl er nabij Utrecht bijvoorbeeld een LED-kartbaan is. Dit zijn typisch dingen waarover je niet dagelijks hoort en waarmee je je vriend of man enorm kunt verrassen. Een tip: als je als verrassing gaat ijskarten, zorg dan wel dat hij zich warm aankleedt.

Een SecrID

Wie draagt er vandaag de dag nog kleingeld bij zich? Een mooie portemonnee is altijd een goed cadeau, omdat het typisch iets is wat leuk is om te krijgen, maar waarvan je zelf misschien sneller geneigd bent om een goedkoop exemplaar te kopen. Je kunt aan een mooie portemonnee als cadeau zoveel uitgeven als je wil, al zijn er wel bepaalde portemonneeën die op dit moment erg trendy zijn. Zo is het Nederlandse SecrID heel populair, een portemonnee in de vorm van een klein rechthoek waarin je al je pasjes kwijt kunt, die je met een handige knop in één keer omhoog kunt laten poppen. En ze zien er nog heel stijlvol uit ook.

Een VR-ervaring

Elke grote stad heeft er wel één: waar iedereen eerst helemaal enthousiast was over escaperooms, maken die nu plaats voor de VR-belevingen. Hierbij stap je met een virtual reality-bril op een heel andere wereld in. Je hebt ervaringen voor solo-VR-fans, maar je kunt soms ook in groepen tegen hordes zombies vechten in een grote zaal, of bijvoorbeeld Wie is de Mol naspelen in de virtuele wereld. Een erg leuke activiteit voor het hele gezin, voor een vriendengroep of gewoon voor papa alleen.

