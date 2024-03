10 redenen om te kiezen voor een smartwatch

Een smartwatch en een smartphone zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tenminste, fysiek kunnen ze nog wel eens ver uit elkaar zijn, bijvoorbeeld wanneer je smartphone kwijt is. Veel smartwatches bieden de mogelijkheid om je telefoon sneller terug te vinden door hem een geluidssignaal te laten maken waardoor je hem makkelijk kunt horen. Ook is het soms mogelijk om via die zojuist genoemde GPS de locatie van je smartphone te zien.

Niet alle smartwatches bieden dit aan, maar de meeste luxere modellen hebben het: navigatie en of GPS . Hiermee kun je bijvoorbeeld zonder dat je smartphone mee hoeft gaan hardlopen en bijhouden hoe ver en hoe snel je hebt gerend. Het is bovendien mogelijk om met navigatie op je smartwatch te gaan wandelen: steeds als je naar links of rechts moet, trilt het horloge om je een seintje te geven dat je er even op moet kijken voor de route. Dat voorkomt dat je al lopend constant op je telefoon kijkt, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

Bijna alle moderne smartwatches zijn ertoe in staat om een workout bij te houden. Het hangt van het model af hoeveel verschillende sporten je kunt registreren en wat er precies geregistreerd kan worden. Hartslag kunnen vrij alle horloges meten, terwijl meer op sport gerichte modellen ook bijhouden in hoeverre een training een positief effect heeft op jouw conditie. Ook is het mogelijk om het horloge automatisch te laten herkennen dat je aan het sporten bent, zodat je er niet zelf aan hoeft te denken om dit in- en uit te schakelen. Vaak herkent hij dat je een workout doet aan de bewegingen die je pols maakt, zodat bijvoorbeeld lopen, hardlopen en fiets automatisch herkend worden.

Heeft iemand een tip voor een goede, maar niet al te dure smartwatch? Heb Samsung telefoon. Had ook de Galaxy watch, maar die gaf afgelopen zomer binnen 2 jr al de geest. Voor mij is belangrijk de stappenteller en dat ik inkomende sms/whatsapp erop kan lezen. Ik mis mijn horloge.

4. Je krijgt inzicht over je gezondheid

Een smartwatch is in staat om je meer inzicht te geven over je gezondheid, want er zit bijna altijd wel een hartslagmeter op en vaak ook een manier om het zuurstof in het bloed te meten. Hierdoor kun je bijvoorbeeld zien bij sporten hoe snel je hartslag omhoog gaat, maar krijg je ook zonder te sporten inzichten over hoe je hartslag is in rust. Als je ziek wordt, dan gaat je hartslag in rust vaak iets omhoog, dus als je hierin trends kunt ontdekken, kun je soms al voordat je duidelijke symptomen vertoont te weten komen dat je weerstand er niet goed voorstaat.

5. Je leert meer over je slaap

Op basis van je hartslag kan een slim horloge ook te weten komen of je slaapt. Hij meet de hele nacht hoe diep je slaap is en je kunt de volgende dag aflezen in hoeverre je REM-slaap hebt gehad of juist heel lichte slaap. Ook zijn er smartwatches die adviseren hoe laat je het beste kunt gaan slapen of die je laten weten dat je misschien wat weinig slaapt.

6. Je kunt hartfilmpjes maken

Lang niet alle smartwatches kunnen dit, maar er zijn varianten waarmee je een hartfilmpje (ECG) kunt maken. Dit kan helpen in het ontdekken of je bijvoorbeeld een hartritmestoornis hebt. Is dat het geval, dan kun je ervoor kiezen om een medisch expert in te schakelen en het verder te onderzoeken of met je dokter zelfs je smartwatchresultaten te delen.

7. Muziek luisteren

Je kunt op sommige smartwatches muziek luisteren via bijvoorbeeld Spotify door je hoofdtelefoon of oordoppen direct aan het horloge te koppelen. Dat kan soms ook als je telefoon niet in de buurt is, door muziek op het horloge zelf op te slaan.. Je kunt met het aanraakscherm muziek skippen, pauzeren of weer laten afspelen. Erg handig voor sporten, maar ook als je op de fiets zit waarop het gebruik van een smartphone is verboden.