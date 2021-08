Unmute Us: festivalbranche organiseert protestmars tegen maatregelen

Voor de festivalbranche is het een waardeloze zomer. We hoeven je waarschijnlijk niet uit te leggen waarom . Nadat vrijdagavond bekend werd gemaakt dat er geen versoepelingen komen voor de evenementenbranche, heeft de sector besloten om een protestmars te organiseren. Op zaterdag 21 augustus vindt een landelijke demonstratie plaats uit protest tegen het beleid van het kabinet. De actie heet 'Unmute Us' en wordt breed gedragen door festivals en organisatoren, waaronder ID&T, North Sea Jazz, DGTL en Lowlands.

Dit jaar is volop getest met evenementen van Fieldlab . Juist bedoeld om op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier weer evenementen te organiseren. Het initiatief hiervoor kwam vanuit het kabinet en uit de resultaten van de testevenementen bleek dat het zeker mogelijk is. Op dit moment zijn op andere plekken overigens wel veel bezoekers toegestaan. De voetbalstadions zitten weer zo goed als vol en binnenkort vindt de Formule 1 in Zandvoort plaats. Allemaal plekken waar wel veel mensen samenkomen. Het lijkt er nog steeds op dat de evenementenbranche en uitgaanssector aan het kortste eind trekt.

Op zaterdag 21 augustus kun je waarschijnlijk op verschillende plekken in het land meelopen in een vreedzame demonstratie. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden al genoemd als plekken waar Unmute Us een protestmars organiseert. Meer steden en de exacte locaties worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Hiermee hoopt de evenementenbranche toch nog iets af te kunnen dwingen bij het kabinet en het liefst alsnog een versoepeling per 1 september aanstaande.

Geen Summer of Love

Toen het er in juni op leek dat we langzaamaan weer terug gingen naar 'normaal' én de festivals toch door konden gaan, hoopten alle jongeren op een 'Summer of Love'. Na anderhalf jaar met weinig sociale contacten en geen uitgaansmogelijkheden, was dat een mooi vooruitzicht. We weten inmiddels allemaal dat die zomer alweer op zijn einde loopt en de kans heel klein is dat we nog ergens een dansje kunnen wagen op een festival. Juist daarom organiseert de branche Unmute Us, zo lezen we op de website:

"Tijdens de recente persconferenties kregen festivals wederom geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat moment is nu, maar de belofte is officieel gebroken. Bij organisatoren en bezoekers maakt teleurstelling plaats voor boosheid en onbegrip. Het hele jaar is ons een worst voorgehouden, van ‘Dansen met Janssen’ tot ‘The Summer of Love’, maar de inzet en solidariteit van jongeren krijgt nul op rekest. Ze worden letterlijk op ‘mute’ gehouden door dit kabinet.

Locaties en tijden worden later deze week bekendgemaakt.