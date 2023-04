Emerce Digital Marketing Live! 2023: dé messcherpe update voor online marketing professionals

Ruim 1.500 ambitieuze digital marketeers verzamelen zich op donderdag 8 juni in de Beurs van Berlage in Amsterdam voor de Emerce Digital Marketing Live! Tijdens dit event krijg je een update van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale marketing. Het belooft een bijzondere editie te worden met een indrukwekkende line-up aan topsprekers en toffe workshops. Ben jij klaar voor de toekomst van de digitale marketing? Dit is wat je kunt verwachten tijdens Digital Marketing Live! 2023.

De laatste updates op het gebied van digitale marketing

Emerce Digital Marketing Live! staat uiteraard in het teken van digitale marketing, media en reclame. Het is hét event voor professionals in online marketing, advertising en interactieve media. Krijg de laatste updates van experts, wissel kennis uit met vakgenoten of schuif aan bij een van de ruim 20 round table sessies. Van SEO-strategie tot online gedragspsychologie en van nieuwe social media platformen tot NFT’s: niemand gaat naar huis zonder op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en nieuwe inzichten.

Topsprekers en boeiende workshops

Tijdens Digital Marketing Live! kun je luisteren naar ruim 50 sprekers op vier verschillende stages. Grote namen van merken uit binnen- en buitenland geven jou de laatste updates, delen succescases en strategieën en voeren messcherpe discussies op het gebied van online marketing en alles wat daarbij komt kijken.

Naast informatie en kennis vergaren, kun je zelf ook actief deelnemen aan boeiende workshops om jouw digital marketing strategie ook in de praktijk te verbeteren.

Artificial Intelligence (AI) en personalisatie

Wie digital marketing in 2023 zegt, zegt natuurlijk ook Artificial Intelligence. Deze trend, voor zover je nog van een trend kunt spreken, maakt al jaren een opmars en heeft onlangs met de lancering van ChatGPT een nieuw hoogtepunt bereikt. De onderwerpen AI, automation, personalisatie en humanizing technology zullen dus zeker niet onbesproken blijven tijdens Digital Marketing Live! 2023.

Digital Marketing Live! van Emerce

Digital Marketing Live! 2023 vindt plaats op 8 juni 2023 in de Beurs van Berlage aan het Damrak in Amsterdam. Deze unieke locatie is al jaren hét decor voor het jaarlijks terugkerende evenement van Emerce. Met ruim 50 sprekers, meer dan 20 roundtables en duizenden digital marketing professionals om kennis mee te delen, belooft ook deze editie weer een mooi spektakel te worden. Wil jij er net als DutchCowboys bij zijn en niets missen van het laatste nieuws uit de online marketingwereld? Scoor dan je tickets via de website van Digital Marketing Live!

Tot en met 3 mei profiteer je van een gereduceerde early bird prijs. Zien wij je daar? Let’s Go #EmerceDML!

[Fotocredits - lightpoet © Adobe Stock]