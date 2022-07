Dit was ​Kids & Jongeren Marketing 2022

Openingslezing werd verzorgd door Sander Duivestein, Trend analist, auteur van Real Fake Book. Het is ieder keer een verrassing om naar Sander te luisteren. Hij liet een filmpje zien van jongeren die op straat werden gevraagd om een klok te lezen. Een aantal jongeren konden niet aangeven hoe laat het was. Zijn ze verleerd om een klok te lezen? Hebben ze op school wel geleerd om een klok te lezen? Of moeten zo nog een klok lezen tegenwoordig als je het ook direct aan Siri kan vragen.

De (belevings)wereld van kids en jongeren verandert continu. Hoe ga je daar als merk mee om? Er moeten als organisatie belangrijke beslissingen worden genomen, wat is nu een goede marketing- of communicatiestrategie? Marketing en communicatie zijn belangrijker dan ooit voor merken om hun publiek te bereiken. Op 27 juni namen de experts in dit vak ons mee in de nieuwste trends en ontwikkelingen voor de jonge generaties.

Sander vertelde over een roze muur in Los Angeles. Ik moest het zelf opzoeken maar blijkbaar super bekend bij instagrammers. “The Pink Wall is de bubblegum roze gevel van de flagship store van ontwerper Paul Smith op Melrose Avenue. Het is echter bekender als achtergrond voor selfies. Mensen reizen van over de hele wereld naar de Roze Muur om de kans te krijgen een foto te nemen op de iconische locatie die beroemd is geworden door Instagram-influencers.” Buurtbewoners waren zo boos over dit fenomeen, dat erg veel drukte veroorzaakte, dat ze op een gegeven moment zelf iets erop kladden .

Online identiteit van veel jongeren is belangrijker dan de offline identiteit

Bart Kampschreur helpt als marketingmanager bij Vertigo 6 organisaties met hun jongerencommunicatie. Bijvoorbeeld via TikTok, Reddit, YouTube of met behulp van influencers en creators. Bart hield een lezing over het met als titel: Hoe zet je succesvol korte video in bij je campagne om jongeren te bereiken?

Voor game ontwikkelaars is het belangrijk om in de eerste paar weken te scoren. Want 70% van de omzet wordt in de eerste paar weken behaald na je lancering. Er is enorm veel informatie en door alle streamingdiensten bijv. zoals Netflix, Disney+, Amazon Prime etc. ontstaat er keuzestress onder jongeren. Ze willen nu dat de diensten aan de jongeren suggesties doen: “Laat mij maar iets zien”

Ook is er een korte video trend. Het begon ooit met Vine (Vine was een Amerikaanse hostingdienst voor korte video's waar gebruikers videoclips met een looping van zes seconden konden delen). Vine is in 2016 gestopt (nog steeds onbegrijpelijk waarom). Tiktok, Instagram Reels en Youtube Shorts zijn hierop ingesprongen.

TikTok is een interessante kanaal. Iedereen kan namelijk viral gaan. Ook als je 0 volgers hebt. Je krijgt namelijk vanuit TikTok voorstellen waar je naar kan kijken. Bart raadde aan om een ‘langere’ event af te bakenen en daar bijv. 5 video’s van te maken van 10 seconden.

Bij TikTok moet je altijd je geluid aanzetten. En film verticaal. Een paar cijfers die voorbij kwamen:

Sinds 2020 duren 50% van de video’s online nog maar minder dan een minuut

63% van de ads met hoogste CTR ( Click-Through Rate) laat <3 seconden de hoofdboodschap zien.

laat <3 seconden de hoofdboodschap zien. 33% van de video’s met beste VTR (View Through Rate) breekt de vierde muur (De vierde wand is een voorstelling conventie waarbij een onzichtbare, ingebeelde wand scheidt actoren van het publiek. Terwijl het publiek door deze "muur" kan kijken, gaat de conventie ervan uit, dat de acteurs doen alsof ze dat niet kunnen.) Je spreekt dus door het breken van de vierde muur direct met de kijkers.

40% van de video’s met hoogste CTR heeft een TikTok-vormgeving

47% van de video’s met de hoogste VTR spelen in op emoties. Bijvoorbeeld door verrassend of grappig te zijn (katten werken altijd goed!)

53% van de advertentievideo’s met hoogste view-through-rate gebruikt een TikTok-creator.

Belangrijkste boodschap was:

“Een jongere bepaalt binnen 3 seconden of je uiting de moeite waard is”

Yvonne van Sark, Partner en adviseur bij Youngworks en auteur van onder andere het Puberbrein. Yvonne hield een lezing over “Opgroeien terwijl de wereld in brand staat”.

Ze startte met een filmpje gemaakt in een auto tijdens een brand in San Francisco. Vader houdt peuter rustig, zingt tijdens ontsnapping uit een brandend gebied. Wat vinden Nederlandse jongeren tussen de 15 – 29 jaar het moeilijkst om op te geven? Als het gaat om energiebesparing en/of klimaatverandering.

1. Streamen van video’s (Netflix, Youtube) – 30%

2. Autobezit – 28%

3. Vlees eten – 19%

4. Kleren kopen – 13%

5. Vliegen – 9%

Volgens een onderzoek van de European Investment Bank 2021. De kracht van jongeren:

ze hebben nog schone handen

belichamen de toekomst

jongeren zijn verbonden

voorhoede, jongeren bepalen wat hip en happening is

sterke banden met (groot) ouders

zelfbewust

energie & ambitie

jongeren krijgen aanmoediging door andere generaties.

Een gemiddelde persoon van 25 jaar moet 40 jaar werken. Dat is 80.000 uur! Dus binnen je werkzaamheden kan je ook de wereld in ieder geval een beetje beter proberen te maken (bijv. door duurzaam te produceren etc.)

Bedrijven moeten niet aan Youth Washing doen (denkend aan Green Washing) maar oprecht met een duidelijke boodschap komen richting jongeren. Een goede voorbeeld is de reclame campagne van de Radboud Universiteit “Influencer worden?”