Bitcoin Amsterdam: dit is de line-up van het eerste Europese evenement

Bitcoin Magazine kondigde in samenwerking met Amsterdam Decentralized, de zinderende line-up van Bitcoin Amsterdam aan. 's Werelds grootste en langstlopende Bitcoin-conferentie strijkt op 12,13 en 14 oktober voor het eerst neer in Europa en doet dat met de grootste namen uit de industrie.

Tijdens de conferentie spreken internationale Bitcoin-experts, innovators en denkers op 12 en 13 oktober over de financiële markt, politiek en Bitcoin. Onder anderen Adam Beck (als technisch expert nauw betrokken bij Bitcoin protocol), Bert Slagter (Nederlands meest invloedrijke persoon binnen de crypto), Jemima Kelly (columnist Financial Times en podcasthost A sceptic’s guide to crypto) en Alex Gladstein (Chief Strategy Officer Human rights Foundation) bespreken op het Westergas de nieuwste ontwikkelingen op de financiële markt.

Ook Stella Assange is aanwezig tijdens het event. Stella Assange groeide op in Zuid-Afrika en heeft de Spaanse en Zweedse nationaliteit. Ze verhuisde daarna naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze politiek en rechten studeerde aan Ofxord. In 2011 ontmoette ze Julian Assange, toen ze zich bij zijn internationale juridische team voegde. Inmiddels is ze werkzaam in het legal team van haar man, de Australische oprichter van het klokkenluidersplatform WikiLeaks. Hij wordt in de VS verdacht van het lekken van geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Julian Assange riskeert uitlevering naar de USA en een gevangenisstraf van 175 jaar. Stella en Julian Assange trouwden in maart van dit jaar in de zwaarbeveiligde gevangenis in Belmarsh in het zuidoosten van Londen. Ze hebben samen twee kinderen.

Het evenement wordt op 14 oktober afgesloten met optredens van bands en dj’s tijdens Sound Money Fest. De hele agenda is vanaf vandaag te bekijken via www.b.tc/conference/amsterdam.