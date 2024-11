10e editie WFFR: met een ode aan natuurliefhebbers en vertoningen in de wijk

Themaprogramma’s en WFFR shorts

Naast het reguliere filmaanbod heeft WFFR drie films met eenzelfde thema samengevoegd in een doorlopend programma: A Cheetah’s Pride (over ‘s werelds snelste landdier), Bird Bird Bird (een duik in het rijke leven van vogels), Discover the World (een reis door Mongolië, Zweden en Vietnam), Ireland & Scotland en Van Eigen Bodem (films van Nederlandse makers). De beste en meest indrukwekkende korte films zijn opgenomen in twee programma’s van elk acht shorts, verdeeld in twee blokken: TOAST of SOUND.

WFFR gaat op tournee!

WFFR’s tiende verjaardag vieren ze graag met de hele stad. Daarom kunnen natuurfilmliefhebbers, naast vertoningen op het festival, ook genieten van films in de wijk. Bewonder het werk van (inter)nationale filmmakers of neem deel aan een van de activiteiten. WFFR Lokaal komt t/m 10 november langs 19 locaties door heel Rotterdam. Zo brengt WFFR natuur voor iedereen dichtbij.

Flamingo Award

Flamingo Award 2024: dit zijn de nominaties Met haar eigen Flamingo Award erkent WFFR uitmuntende prestaties in elf categorieën. De genomineerden voor Beste Film 2024 zijn De Wilde Noordzee (Mark Verkerk, Nederland, 2024), Lions of the Skeleton Coast (Will en Lianne Steenkamp, Oostenrijk, 2024) en Among the Wolves (Tanguy Dumortier en Olivier Larrey, Frankrijk, 2023). Hier vind je een overzicht van alle genomineerde films. De winnaars worden op 9 november bekendgemaakt in de Arminius Kerk in Rotterdam.