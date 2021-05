Youp gaat kneepjes van het cabaretvak delen in online masterclass

Tijdens de masterclasses komen diverse onderwerpen aan bod en geeft Youp antwoorden op vragen zoals ‘Het ideale recept voor een cabaretprogramma, bestaat dat wel?’ of ‘Hoe bouw je een goede grap op? en ‘Wat zijn de valkuilen bij het maken van een voorstelling?’. Daarnaast vertelt van ’t Hek openhartig over zijn eigen wording tot cabaretier. En Youp zou Youp niet zijn als hij daarbij niet ook aandacht heeft voor de vele mislukte grappen die gemaakt móesten worden om de cabaretier te worden die hij nu al vele (tientallen) jaren is.

Hoewel de coronaversoepelingen, onder voorbehoud, steeds ruimhartiger worden, duurt het nog wel even voordat de theaters weer tot de nok gevuld mogen worden. Youp van ’t Hek begint alvast met de voorbereidingen om een nieuwe generatie cabaretiers te kweken. Dat doet hij met een online collegeserie van masterclasses op Grootmeesters punt nl over het vak van cabaretier.

Van ’t Hek heeft zijn colleges niet alleen opgebouwd als leerzame sessies. Hij geeft via de masterclasses ook een inkijkje in zijn leven en zijn inspiratiebronnen. En zoals altijd is en blijft Youp zelf bescheiden als het gaat om zijn inmiddels al ruim 50 jaar durende succes. "Het is een simpel verhaal van één meneer die de wijsheid absoluut niet in pacht heeft! Ik vind het vooral leuk dat ik ervaringen heb kunnen delen en hiermee jonge mensen voor valkuilen kan behoeden", aldus de meester cabaretier.

Meer ‘Grootmeesters’

Het online collegeplatform voor masterclasses, Grootmeesters, bestaat sinds maart dit jaar. Daarop delen diverse bekende Nederlanders kennis en ervaringen over hun vakgebied. Van actrice Monic Hendrickx tot Rafael van der Vaart en Ronald Giphart. En nu dus ook Youp van ‘t Hek.

De collegereeks van Youp kost 69,95 en bestaat in totaal uit 33 lessen. Daarbij krijg je dan ook een werkboek met opdrachten om zelf als (beginnend) cabaretier aan de slag te kunnen gaan. Houd er wel rekening mee dat het even kan duren voordat je een theaterzaal met van het lachen bulderende bezoekers kunt vullen. En, talent moet je zelf meenemen!

Wie meer talent wil ontwikkelen, bijvoorbeeld als schrijver of profvoetballer, kan kiezen voor een ‘all-you-can-eat’-abonnement op Grootmeesters. Voor 9,99 per maand krijg je dan toegang tot alle collegesessies en masterclasses op het platform.