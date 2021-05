Vanaf woensdag kun je weer dineren op het terras, naar de sportschool en meer

Het lijkt erop dat de daling van het aantal coronabesmettingen nu echt is ingezet. Dat is goed nieuws voor ons allemaal, want de eerder aangekondigde versoepelingen van woensdag 19 mei gaan door. Dus kunnen we weer naar de sportschool, dierentuin en dineren op het terras. Of ontbijten, want de openingstijden worden flink verruimd. We hebben alle veranderingen voor je op een rijtje gezet. Het enige wat we nu nog hard nodig hebben is zomers weer. Duurt dat je te lang? Stap dan in een vliegtuig naar een land dat op 'geel' staat. Want vanaf deze week kun je ook weer gemakkelijker naar een aantal landen afreizen.

Sporten binnen en buiten Eindelijk kun je weer naar de sportschool, want vanaf 19 mei mogen ze hun deuren openen. Iedereen mag dan weer op 1,5 meter afstand van elkaar binnen sporten met maximaal 30 personen, al zijn groepslessen voorlopig nog niet toegestaan en worden wedstrijden zonder publiek gespeeld. Buiten sporten -op afstand- mag ook weer in grote groepen van maximaal 30 personen. Horeca langer open Hoewel de café's en restaurants binnen voorlopig nog geen gasten mogen ontvangen, blijven de buitenterrassen vanaf woensdag wel langer open. En we hebben de afgelopen weken wel gezien dat Nederlanders zich zelfs in kou en regen nog het terras op wagen. De horeca buiten mag vanaf woensdag 19 mei de deuren openen om 6u in de ochtend en sluiten om 20u 's avonds. Dus kun je weer ontbijten buiten de deur en zelfs dineren op het terras als je een vroege eter bent. Attractieparken en dierentuinen openen weer hun deuren De attractieparken en dierentuinen kunnen opgelucht ademhalen: zij mogen vanaf 19 mei ook weer open. Eindelijk, want het water staat sommige locaties aan de lippen. De binnenruimtes moeten trouwens nog wel de deuren gesloten houden. Maar in principe kun je dus gewoon weer door het sprookjesbos wandelen of Bokito bewonderen in Diergaarde Blijdorp. Zij ontvingen trouwens vorige week nog een flinke donatie van € 200.000, dankzij een actie van Patricia Paay. De artiest heeft in de diergaarde nu, samen met haar partner Robbert, een 'eigen' pinguïn. Ook de klimbossen en midgetgolf banen openen weer hun deuren.

Wat is stap 3 in het openingsplan? Nu stap 2 vanaf 19 mei ingaat, kijken we alweer uit naar stap 3 van het openingsplan. Die volgende stap staat gepland voor 9 juni. Dan mogen eindelijk de bioscopen, theaters en musea weer open en wordt sporten binnen en buiten uitgebreid. Ook kan de horeca verdere versoepelingen verwachten, wat dat precies inhoudt is nog niet gepland. Als de druk op de ziekenhuizen in snel tempo blijft afnemen kan de volgende stap zelfs al voor 9 juni worden genomen. Na stap 3 komt logischerwijs stap 4 en dan zijn ook evenementen weer toegestaan. Pas bij stap 6 zijn we helemaal terug bij het oude, maar wanneer dat is weten we nu nog niet. Met een beetje geluk staan we deze zomer misschien wel weer te dansen op een festival? Lowlands gaat uit van het positieve en is al volop bezig met de organisatie van het iconische festival in Biddinghuizen.