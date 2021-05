DutchCowboys tipt: 10 hilarische cabaretiers

Het is vandaag Wereld Lachdag. Het klinkt alsof iedereen spontaan in een kringetje moet staan voor wat lachmeditatie, maar dat is helemaal niet nodig. Lachen is gezond, ook als je in je eentje op de bank zit te Netflixen. Vandaar dat we speciaal ter ere van Wereld Lachdag tien Nederlandse cabaretiers uitlichten die je echt aan het lachen weten te maken.



Ronald Goedemondt

De Brabantse Ronald Goedemondt is eigenlijk vooral hilarisch om zijn manier van praten. Het is niet eens zijn Brabantse accent, maar vooral de snelheid en het hysterische geschreeuw tussendoor. Je moet niet tegen vloeken zijn, want hij kan er wat van, maar Ronald Goedemondt weet veel mensen aan te spreken met zijn anekdotes en ergernissen over simpele, kleine situaties uit het leven: