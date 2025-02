Wie is de Mol? S25 – Afl 6: De juiste inspanning

Wat niet weet – wat niet deert

Sophie en Nora

Stijn en Maaike

Sam en Roos

Dat zijn de teams die samen een quiz gaan spelen waarbij ze mogen valsspelen. Je kon een vraag beantwoorden als je het wist en geld verdienen. Als je het niet wist, kon de andere persoon (die op een andere locatie zat) het antwoord geven wanneer je op de knop drukte. Anderen moesten niet weten of er hulp was ingeschakeld.

De eerste vraag is voor Sophie en is makkelijk: wat is de term die Ellie Lust had genoemd om chaos op de walkie talkies te omschrijven. Dat weet natuurlijk iedereen: etherdiscipline. Stijn en Sam wisten goed dat Sophie de waarheid sprak. Stijn moest de vraag beantwoorden over het bellen met restaurants om te praten met een taxi-chauffeur door Rob en Nathan. Stijn liet het aan Maaike over, en Maaike aan de molloten. Mandarijn was het -natuurlijk, waar heb je anders zo duidelijk restaurants in?-. Ruben Hein, wat zei hij toen hij ontdekte dat alle kandidaten zich bij een bepaald seizoen in de eerste aflevering in andere landen bevonden? (wat ons betreft trouwens een van de beste momenten van Wie is de Mol?) Het was natuurlijk: “Wij zijn niet in Kiev, vriend.” Ook dit werd door de molloten beantwoordt.

Sophie krijgt vraag 4: wie was de eerste presentator van Wie is de Mol? Angela Groothuizen, maar dat werd verteld door de molloten. Ondertussen hebben Stijn en Sam al veel punten verdiend.

Wat was het beroep van de tegenstanders tijdens de opdracht in het verlaten hotel in de Dominicaanse Republiek? is de vraag voor Stijn, die hem meteen doorpasst naar Maaike. Picollo’s, antwoorden de molloten. Als welke artiest moest Jeroen Kijk in de Vegte optreden in Amerika? Het kan er natuurlijk maar 1 zijn, Elvis, maar toch vraagt Sam het aan Roos, die het aan de molloten vraagt. Een enorm slechte test dit: de kandidaten weten bijna niks. Het valt op dat Sam goed kan liegen, Stijn totaal niet. Sophie zit er tussenin.

De volgende vraag, aan Sophie, over Arno Kantelberg en een bondje, is ook door de molloten beantwoord. Daniel Boissevain beschoot zijn medekandidaten vanuit een helikopter, beantwoorden de molloten de vraag van Stijn. Wie deed er twee keer mee aan Wie is de Mol en sprak ‘Trust nobody’ uit. Boris Cohen, antwoordt Sam wel echt uit zichzelf. De eerste ronde is klaar: 9 goede antwoorden, 7 keer gebruik van molloten. Aiaiai. Er is maar 200 euro verdiend. Qua punten heeft Sam het goed gedaan, maar Stijn moet het strijdtoneel verlaten.

In de volgende ronde wordt er weer voortdurend gebruikgemaakt van de molloten. Het seizoen dat in Italie speelde heette Renaissance, de geblindeerde tegenstanders in het verlaten klooster in Tsjechie waren ballerina’s, welke stunt deed Marc-Marie Huijbrechts met een stuntvliegtuig in Australie, enzovoort. 4 vragen werden goed beantwoord: alle 4 door de molloten. Sam wint weer. Wat hij en Roos hebben gewonnen is nog onbekend, maar op Roos’ verjaardag krijgt ze wel een cadeau waar ze echt iets aan heeft, dat zegt althans Rik.