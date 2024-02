Wie is de Mol? S24 - Afl. 7: dit gebeurde er + de leukste tweets

De leader van Wie is de Mol is natuurlijk een spannend stuk, gespeeld door een orkest. Er zijn vijf deelopdrachten die een deel van de 'partituren' opleveren. De dirigent heeft 5 partituren nodig om de hele compositie te laten horen. Er moest Vader Jacob worden gespeeld door een marimba-speler, piano door Sor, enzovoort. Ondertussen zit Rian met een koptelefoon op muziek op Pictionary-achtige manier te tekenen, waarbij Fons haar tekenstijl nog flink bekritiseerde. Babs en co moesten allemaal termen aan elkaar linken, zoals piano = zacht, staccato = kort, enzovoort. De kandidaten deden het zeker niet slecht, maar ook niet al te best. Er kon 2.000 euro worden verdiend, maar er werd 800 euro verdiend. 2 deelopdrachten werden goed uitgevoerd, dus dat geld kon Babs als nieuwe penningmeester in de buidel stoppen.

De aflevering van deze week heet Vooruitblik en daar zit muziek in. In een opdracht die eindelijk eens wat leuker was, worden de kandidaten uitgedaagd om hun muzikale knobbel hun werk te laten doen. En dat niet zomaar, maar om de de leader ten gehore te brengen. En daar zijn mensen op Twitter lyrisch over.

De tweede opdracht vindt plaats in Cuzama, waar brunch word geserveerd. Twee kandidaten blijven in het restaurant, terwijl de rest tuktuk-chauffeurs zijn geworden die de gasten op tijd in het restaurant moeten krijgen. Ondertussen moeten ze de gasten ook goed leren kennen. Uiteindelijk blijkt dat vooral de naam belangrijk was: de gasten moeten in alfabetische volgorde van namen worden gezet. Dat werd natuurlijk een drama, want in deze opdracht kon flink gemold worden: 180 euro kwam erbij in de pot, wat eigenlijk 1.500 euro had moeten zijn.

Opdracht 3: Uitkomst bieden

Als er iets is wat de programmamakers graag doen, dan is het wel verleiden. En dan vooral verleiden om geld uit de pot te houden, zo lijkt het. In de derde opdracht krijgen alle kandidaten de mogelijkheid om de 10 testvragen te zien die in de finale worden gesteld. Het kost 500 euro. Maar er is meer: kandidaten die niet hebben gekeken krijgen een nieuw aanbod, namelijk een geldbedrag bieden voor een vrijstelling voor deze aflevering. En er is nog een twist: wie het meeste geld biedt moet een medekandidaat noemen die wel gekeken heeft om zo de vrijstelling te kunnen gebruiken. Kees heeft het gescoord en dat gooit olie op het vuur bij de vele mensen die denken dat Cheese from the Bacon de mol is.

Als je denkt dat de andere twee opdrachten dramatisch waren, dan is er nog deze derde. Er kon 3.000 euro worden verdiend. Er is -3.000 euro 'verdiend'. Het wordt een karige pot voor de winnaar dit jaar... Babs' tweede kans is hiermee voorgoed voorbij. Wat nu? Het voelt bijna een beetje flauw, maar wij zijn nog steeds het vaarwel van Tooske aan het verwijderen. Alle theorieën die voorschrijven dat Babs toch de mol is, die kunnen nu in ieder geval de deur uit. Rosario is weer penningmeester...