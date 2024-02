Wie is de Mol? S24 - Afl. 6: dit gebeurde er + de leukste tweets

Op Twitter zien we de laatste paar afleveringen veel klachten over de ingewikkelde opdrachten en de uitleg ervan, en ook vandaag was dat niet anders. We zijn het eens met de onderstaande kijker: het kan beter op die manier, toch?

Vandaag kijken we de zesde aflevering die 'Afvragen' heet, en waarin we ons inderdaad een heleboel dingen afvragen. Wat is dat toch met die Kees en communicatie. En waarom doet Fons zo hard zijn best om te mollen? Zo overduidelijk ook?

Maar goed, het ging allemaal met porto's, dus we kunnen het helemaal optekenen, maar je begrijpt het al: dat was natuurlijk chaos. Kees legde het ook met lekker veel woorden uit: helemaal niet nodig, zo stellen ook de medekandidaten. Maakt ie ook nog een fout! Rosario noemt het een 'Kutpodcast'. Het is bizar, maar uiteindelijk zijn er 3 tafels goed bestapeld en dat is een mooie 1500 euro. En Rosario is heel trots op zichzelf als penningmeester. Dat zullen we nog wel eens zien, Sor...

Dansen

Een nieuw bondje! Babs heeft er weinig zin in, maar Rosario is helemaal in zijn nopjes: we zijn benieuwd wat het de twee zal brengen.. En door, want de kandidaten krijgen dansles. Mexicanen houden van dansen, lekker los in de heupen of juist strak. De pasjes gingen lekker snel en de kandidaten stampten hun benen uit hun lijf. Heel veel gebeurde daar niet, maar waarschijnlijk was iedereen na alle frustratie rondom de porto-opdracht van eerder wel even klaar met het drama.

's Avonds werden de kandidaten naar een feest met Yucataanse dansen gestuurd. De kandidaten waren even bang dat ze zelf ook moesten dansen, maar dat is gelukkig niet het geval. Ze moeten vooral kijken naar de mensen die dansen, en op bepaalde factoren letten om die mensen eruit te pikken. Maximaal 5, en die zijn elk 500 euro voor de pot. Maar die worden wel aan elkaar doorgefluisterd en dat is natuurlijk vragen om problemen. Vaagheden, irritaties: het komt toch weer allemaal voorbij in deze verder zo prachtig uitziende scene van de serie, maar in ieder geval wel met een geweldige uitzicht. En een verdacht goede uitslag: 2000 euro. Rosario kon weer flappen flaunten.