Wie is de Mol? S24 - Afl. 5: dit gebeurde er + de leukste tweets

We zijn de vorige aflevering natuurlijk gestopt bij de onthulling van wie er toch terugkeerde van de afvallers. Het kon natuurlijk procentueel gezien eigenlijk maar één iemand zijn: Babs! Die is terug en dat is een grote verrassing voor de kandidaten. De aflevering, die ook echt 'Terugkeer' heet, blijkt echter meer 'terugkeren' in zijn mars te hebben.

Vlaggetjes tellen, kleuren tellen, mensen die ondertussen in koetsjes rondlopen: het was weer een dolle boel waarin er veel gemold kon worden. De eerste opdracht was een kwestie van vertrouwen: klopt het wat iemand heeft geteld. Het was uiteindelijk een kakofonie van kleuren en cijfers, en ook nog een walkietalkie die ermee leek te stoppen.. En als dan ook nog Jeroen zegt die zijn eigen waarnemingen niet meer vertrouwt...

Bedrag was 2008, hetzelfde jaar dat #widm ook in Mexico was met als mol Dennis Weening pic.twitter.com/aR33SHpKPW

Opdracht 2: Het gebaande pad

Tot nu toe zijn de opdrachten dit seizoen niet briljant, maar daar komt nu verandering in. Er waren telefooncellen, en er waren allemaal Mol-pinata's: een geweldig gezicht. Er kan in deze opdracht meer dan 38.640 euro worden verdiend, het hoogste bedrag ooit. 'Spreek ik met Tooske, trouwe fan van Wie is de Mol?' hoorde Tooske in haar telefoon. Er hingen allemaal woorden aan de pinata's en Tooske moest dus zoeken naar Loot, van Molloot. Vervolgens moest die pinata dan worden stukgeslagen, maar ze bleken vrij taai. Tooske zit als een.. malloot op dat ding in te rammen, maar het lukte haar uiteindelijk wel. Hilarisch om te zien: sommige kandidaten vonden het wel fijn om hun frustratie even kwijt te kunnen.

Rosario kwam er gewoon niet uit met zijn 'Vogelverschrikker', terwijl we ondertussen zien hoe oud-Mol Dennis Weening een beetje geld aan het shredderen is, en ondertussen met een opdrachtgever lijkt te bellen. Die mensen op Twitter hadden het dus niet zo gek met hun oplettendheid over het cijfer 2008 na de eerste opdracht... Ondertussen slaan de kandidaten erop los. In drie kwartier moeten ze echter ook nog terug naar het einde, wat ook wel een kwartier zou kosten. Stress, overleg, het plan om alle pinata's kapot te maken.. Het was het idee van Fons, die dollartekens in zijn ogen had. Maar andere mensen maken zich toch wat drukker over de tijd. Uiteindelijk kwamen ze er op de plek van het geld achter dat Dennis Weening met de behulp van de huidige Mol had gezorgd voor het shredderen. Uiteindelijk ging er zelfs 1750 euro UIT de pot... Oei.