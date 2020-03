Wie is de mol?: de ontknoping! En de eerste mol van 2020 is......

Eindelijk weten we wie de mol is! Voor de onthulling werden Nathan en Rob het meest verdacht en Miljuschka en Buddy veel minder. Helaas was een finale met publiek bij Vondel CS nu geen optie, maar dat maakte de ontknoping natuurlijk niet minder spannend. Overigens lezen we op Twitter dat fans die ontknoping in de studio eigenlijk wel waarderen. 9 afleveringen lang volgden we de groep in hun zoektocht naar de mol in China.

Wie is de mol? - korte terugblik

Het 20e seizoen was absoluut vermakelijk, maar misschien toch iets minder spectaculair dan veel fans hadden gehoopt. De opdrachten waren onduidelijk en heel lastig, de uitleg door Rik was beknopt. Er waren maar weinig jokers en vrijstellingen te verdienen en in 3 van de 9 afleveringen hoefden er geen kandidaten te vertrekken. Normaal gesproken starten we de finale met een winnaar, verliezer en de mol, maar dit jaar stonden ze met z'n viertjes voor Rik. De pot was dit jaar bedroevend laag, maar de winnaar gaat alsnog naar huis met € 13.400,-.

Naast de onthulling van de mol was een van de grootste verrassingen dat we dit jaar nóg een seizoen van Wie is de mol? te zien krijgen. Na de zomer komt het 21e seizoen al op tv.