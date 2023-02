Wie is de Mol aflevering 7 - de leukste tweets en hints

De avonturen van de Wie is de Mol?- kandidaten in Zuid-Afrika gaan weer verder. Nadat er vorige week een heleboel struisvogeleieren zijn gebroken, wat toch een beetje een rare situatie was. Is de nieuwe aflevering wat dat betreft iets beter? Eerst nog even terugkijken op vorige week.

Aflevering 7: Inzichtelijk

Nabil is weg en de kandidaten verblijven nu op een droomlocatie, aldus Anke. Volgens Jurre hangt de dronkere grijze wolk van verdachtmakingen boven zelfs de gezellige momenten tussen de kandidaten. Anke hoopt vooral niet dat ze moet kanoën in deze aflevering.

Opdracht 1: Uitvlakken

In Tsitsikamma gaan de kandidaten ditmaal paraglyden. Typisch iets waar je enorm lomp mee kunt doen en dus allemaal geld misloopt. Echt een ideale plek voor de mol. Ze moeten precies in een bepaald vak landen: vak 5 bevat 3 jokers, en zo zijn er meer vakken met inhoudt. In elk vak mag maar één kandidaat landen, behalve in vak 2, daar moeten er twee landen. In de lucht moten ze dat overleggen. Nou ja, als er iets vraagt om storing, mollen en ellende, dan is dit het wel. Soy zegt het ook al: "Je kunt met deze groep afspraken maken, maar ik denk dat dat totaal misgaat."

Ranomi ging voor 4: het vak met twee jokers. Daniël wil ook op de jokers zitten, met de prachtige uitleg dat dan niet iemand anders zoveel jokers (en de macht) krijgt. Uiteindelijk is er 1.000 euro voor de pot verdiend ondanks wat gedoe over geld en Anke en Daniël (je zou het zelfs een beetje ruzie kunnen noemen), terwijl we allemaal weten: iedereen is uiteindelijk voor zichzelf bezig. Jurre, Ranomi en Soy hebben jokers verdiend.