Waarom Netflix zelf zijn eigen film op Youtube zet

Nimona verscheen deze week in zijn volledigheid op YouTube. Een vrij nieuwe film van Netflix, helemaal van begin tot eind op een ‘gratis’ videoplatform? Was het een fout, een hack misschien? Nee hoor, Netflix deed dit helemaal zelf en 100 procent bewust. Dit is waarom.

Nimona op YouTube

Nimona heeft het niet slecht gedaan op Netflix, waardoor het de film nu ‘te grabbel’ gooit. Integendeel: critici waren door de animatie stijl, de inclusiviteit en de humor juist erg gecharmeerd van de film. Zo hevig, dat Nimona een nominatie heeft binnengesleept voor beste animatiefilm.

Het is juist om die reden dat de Flix ervoor kiest de volledige film op Youtube te zetten. Het is een statement om zoveel mogelijk mensen fan te maken van de film en hopelijk die Oscar binnen te halen. De concurrentie is stevig: Spider-Man: Across the Spider-Verse en Robot Dreams bijvoorbeeld (plus Disneys Elemental en The Boy and the Heron).

Netflix' Oscar-campagne

Het is ook niet voor altijd dat de film nu op YouTube beschikbaar is: 26 februari is dat weer voorbij. De Oscars vinden half maart plaats. 10 maart weten we (eigenlijk in de nacht van 11 maart) wie er allemaal met gouden beeldjes naar huis gaan. Het zou voor Netflix zeker niet de eerste keer zijn.

Voor jou verder misschien niet heel interessant, maar als je geen Netflix hebt en zin hebt in een goede animatiefilm, dan is deze zondag het moment om deze op een webcomic gebaseerde flick met de hoofdrol voor Chloë Grace Moretz te bekijken. Heb je wel Netflix, dan doe je dat lekker wanneer het jou uitkomt. Neem echter van ons aan: je krijgt er geen spijt van.