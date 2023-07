Viaplay blijft in Nederland actief

Enkele weken geleden maakte Viaplay bekend dat het bedrijf in grote problemen verkeert. De omzet valt zwaar tegen, met name in Europese landen buiten Scandinavië, waar de streamingdienst zijn oorsprong heeft. Door die tegenvallende resultaten is Viaplay in de rode cijfers gedoken en dat tij, zo werd al snel duidelijk, zou niet zo 1,2,3 te keren zijn.

Nu heeft Viaplay, samen met de presentatie van de meest recente – verliesgevende – kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het bedrijf zich uit een aantal Europese landen zal terugtrekken. Ook is het voornemens een kwart van haar personeel te ontslaan.

Dure uitzendrechten voornaamste oorzaak voor de verliezen

De streamingdienst heeft de afgelopen jaren, in haar uitbreidingsdrang, vele (tientallen) miljoenen euro’s uitgegeven aan de rechten voor sportwedstrijden en -competities, zoals de Formule 1, Bundesliga, Premier League en Darts.

Nadat enkele weken geleden de problemen bij Viaplay aan het licht kwamen, werd direct gespeculeerd over de uitzendrechten van de Formule 1. Dat was een van de grootste kostenposten voor het bedrijf. Onder andere sportmarketeer Chris Woerts was ervan overtuigd dat Viaplay niet meer mee zou gaan dingen naar de F1-uitzendrechten voor 2025 en de jaren daarna. Die rechten gaan deze zomer weer in de verkoop. Viaplay heeft die nog tot en met 2024 in haar bezit. Er werd zelfs gespeculeerd dat Viaplay van plan zou zijn de rechten voor het laatste jaar (2024) al af te stoten. Die zouden, zo wist Woerts bijna zeker, dan weer naar Ziggo (Liberty Global) gaan.