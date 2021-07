Tomorrow War nieuwe spannende science fiction film met Chris Pratt

Vanaf vandaag is de spannende sci-fi actiefilm The Tomorrow War (oorspronkelijk bedoeld voor de bioscoop) te zien op Amazon Prime. De film zit vol met bekende gezichten. De hoofdrol wordt gespeeld door Chris Pratt (Jurassic World) die de rol van Dan Forester, een ex-militair die wordt gerekruteerd voor een oorlog die zich in de toekomst afspeelt. De boodschap van de film is te vergelijken met "Independence Day" maar Pratt geeft er duidelijk een andere invulling aan. De wereld maakt kennis met een groep tijdreizigers uit het jaar 2051 met een beangstigende boodschap. Over dertig jaar lijkt de mensheid de wereld te verliezen aan buitenaardse wezens. De enige manier om dit te voorkomen is om een team van soldaten uit het heden naar de toekomst te transporteren om mee te vechten in een op het oog ongelijke strijd. Dan Forester is een van de gerekruteerde ‘soldaten’ die vastbesloten is om de wereld te gaan redden voor zijn jonge dochter.

The Tomorrow War In de bijrollen zien we o.a. Yvonne Strahovksi (The Handmaid's Tale), J.K. Simmons (Palm Springs) en Mary Lynn Rajskub (24). De vrouw van Dan wordt gespeeld door Betty Gilpin (Glow). Het is tevens het live-action regiedebuut van Chris McKay die we weer kennen van de Lego Movie en de Lego Batman Movie. McKay houdt wel van wat humor en dat zien we ook wel terug in The Tomorrow War. Zo lijken sommige monsters verdacht veel op wat dino’s uit Jurrassic World. Met Chris Pratt in de hoofdrol kan dat geen toeval zijn.

De film gaat je wat verhaal en spanning betreft niet echt verrassen maar kijkt wel makkelijk weg. Het is twee uur en 18 minuten kijken naar sci-fi met een inmiddels bekende 'action Hero'. The Tomorrow War is vanaf vandaag te zien op Amazon Prime.