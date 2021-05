​Eindelijk: de eerste trailer van Venom: Let There Be Carnage

Venom en zijn ‘baasje’ Eddie Brock hebben elkaar helemaal gevonden in de nieuwe trailer van Venom: Let There Be Carnage. In deze trailer van de aankomende tweede film over het Marvel-personage zien we hoe Venom een lekker maaltje klaarmaakt voor zijn gastheer.

Venom: Tom Hardy is terug

Bane-acteur Tom Hardy is weer terug in de rol van Eddie Brock. In de eerste Venom-film hebben we gezien hoe deze vrij gewone man Venom is geworden en zo te zien krijgen we in de tweede film te zien hoe de symbioot zich inmiddels verhoudt tot zijn gastheer. Zoals je in de trailer al kunt proeven is het niet een bloedserieuze, zware film, maar eerder een soort comedy waarin Eddie en Venom een duo moeten vormen, wat niet altijd van harte gaat.

Venom kookt in de nieuwe trailer van Let There Be Carnage een ontbijtje voor Eddie, maar al gauw schakelen we over naar Cletus Kasady, de seriemoordenaar met een ietwat nieuw kapsel (gespeeld door Woody Harrelson). Ook hij heeft zijn eigen symbioot, namelijk Carnage. We zien bovendien iemand anders in de trailer voorbij komen: Shriek (gespeeld door Naomie Harris).