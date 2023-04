Spotify lanceert voor het eerst videopodcasts in Nederland

Vroeger heette het een vodcast, maar inmiddels wordt toch vaker videopodcast gezegd: Spotify lanceert nu 10 podcasts in videovorm op de streamingdienst. Het gaat om een Nederlandse release waarbij grote, populaire podcasts in videovorm worden aangeboden. Je kunt de podcast dan niet meer alleen luisteren, maar ook meekijken zodat je een beter beeld hebt van wie er aan het woord is.

10 videopodcasts in Nederland Spotify laat weten: “Na de introductie in onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië kunnen Nederlandse makers nu ook videopodcasts toevoegen op Spotify. Hiermee geeft Spotify gebruikers een extra dimensie aan hun luisterervaring. De streamingdienst heeft als missie om artiesten en podcastmakers een platform te bieden waarop ze gehoord worden; vanaf nu kunnen zij zichzelf ook laten zien.“ Onder andere één van de podcasts die wij eerder deze week nog aanraadden zit bij de top 10, namelijk De Universiteit van Nederland. Daarnaast zijn Held in eigen verhaal en De Bennies plus de nieuwe BNR-vodcast De Meyade Curfs Show uitverkorenen. De Meyade Curfs Show is een videopodcast over een jonge ondernemer die gaat kijken wie de rolmodellen van zijn generatie zijn (Gen-Z).



Vodcasts op Spotify Dit zijn alle 10 podcasts die je nu ook in videovorm kunt bekijken: De Universiteit van Nederland

In Life Dreamers

Brokko met Korthom & Lotte

Held in eigen verhaal

De Online Sisterhood

Daniel’s Twitch Talkshow

De Bennies

Gitaarmannen

GPFans

De Meyade Curfs Show Iris Enthoven van Held in eigen verhaal is erg blij, omdat in haar podcast allemaal bijzondere verhalen voorbij komen en het dus niet elke keer dezelfde sprekers zijn. Bovendien zijn het vrij emotionele verhalen en is het volgens haar blij om daar een gezicht bij te hebben: “Het wordt nóg persoonlijker en je kan naast emoties voelen, het nu ook zien bij de gast.”



De Universiteit van Nederland Misschien denk je: ik luister liever, en dat kan nog steeds, maar bijvoorbeeld Universiteit van Nederland merkt al dat eenderde van de luisteraars ook kijker is en graag bekijkt wat er gebeurt. Gitaarmannen zegt dat de videovariant van de podcast zelfs door de helft van de luisteraars wordt bekeken. “We hadden laatst een aflevering over hypnose waarin we mensen in een theaterzaal probeerden te hypnotiseren, om daar vervolgens allerlei testen mee te doen. Dan merk je dat luisteraars dat toch ook wel even willen zien”, zegt Merijn Doggen, hoofdredacteur van De Universiteit van Nederland. Podcasts maken op Spotify is de laatste tijd wat interessanter geworden, omdat je er nu polls en vraag-antwoord-sessies aan kunt toevoegen, maar je ook kunt kiezen om je podcasts achter een betaalmuur te zetten. Het wordt nu alleen nog een uitdaging extra om er leuk uit te zien op beeld, maar vooral om volledig te blijven voor de mensen die niet kijken. Die willen immers nog steeds het verhaal goed kunnen meekrijgen zonder die visuele ondersteuning. De 10 bovengenoemde videopodcasts zijn nu te zien op Spotify.