Spannende gokkasten met een auto thema

Voor de autoliefhebber valt er op diverse online slots meer dan genoeg te beleven. Een groot aantal online casino’s heeft meerdere gokautomaten met dit thema. De gameplay staat hierbij bol van snelheid, luxe bolides en extra functies waar je hart als race fanaat harder van gaat kloppen. Omdat dit een thema is wat veel software ontwikkelaars graag gebruiken kun je meerdere van dit soort slots spelen. Hieronder hebben we er een aantal voor je geselecteerd en kijken we direct naar wat deze spellen specifiek bijzonder maakt.

Een bijkomend voordeel is dat je deze spellen bij veel online casino’s en op de websites van software ontwikkelaars gratis uit kunt proberen. Deze hebben demo versies waarbij je met een denkbeeldig budget net zo lang als je wilt kunt spelen. Daardoor krijg je een unieke mogelijkheid om erachter te komen hoe deze spellen precies werken en welke functies deze gokkasten allemaal hebben. Dat maakt het een aanrader om deze demo versies eerst te proberen. Als echte autoliefhebber zijn de onderstaande slots sowieso de moeite waard om te bekijken.

5 Reel Drive

We beginnen deze lijst met fascinerende gokkasten met een auto thema met het spel 5 Reel Drive. Dit werd ontwikkeld door Microgaming, een software aanbieder die vooral bekend staat om hun progressieve jackpot spel Mega Moolah. Microgaming is bovendien al vanaf de jaren negentig actief en hun software was zelfs in het allereerste online casino te vinden. In hun catalogus kom je allerlei soorten spellen tegen en daarvan hebben er een aantal een auto thema, waarvan 5 Reel Drive het bekendste is.

Met 96,95 procent heeft het spel een relatief hoog uitbetalingspercentage. Er zijn in totaal 9 winlijnen en inzetten kan vanaf minimaal 0,25 euro tot een maximaal bedrag van 18 euro. De hoogst haalbare winst is 10.000 keer de inzet die je per spin doet. De symbolen bestaan naast verschillende auto’s uit meerdere soorten fastfood en dobbelstenen, wat het een Amerikaans tintje geeft. Het verkeersbord is een symbool met een speciale rol, dat andere symbolen kan vervangen om makkelijker succesvolle combinaties te maken.

Macau Racing

Macau Racing is een gokkast die is ontwikkeld door Red Tiger Gaming. Deze provider staat erom bekend unieke slots te maken en werd in 2014 opgericht. Het is opvallend dat ze vaak voor allerlei afwisselende thema’s kiezen en dat hebben ze nu met Macau Racing weer gedaan. Het spel combineert een auto thema met de bekende Aziatische gokstad Macau. Dit is zelfs de grootste gokstad ter wereld, ondanks dat veel mensen denken dat Las Vegas deze titel toebehoort.

Op het speelveld zie je diverse symbolen die met racen te maken hebben zoals vlaggen, snelheidsmeters, bekers en natuurlijk verschillende soorten bolides. De kaartsymbolen vullen de rest van de grid op en deze hebben een Aziatische tintje. Er kan worden gespeeld vanaf een minimum bedrag van 0,20 tot maximaal 100 euro. Het speelveld heeft een omvang van 5 rollen en 3 rijen met een totaal aantal van 20 winlijnen.

Street Racer

Street Racer is een gokautomaat van Pragmatic Play. Deze uit Roemenië afkomstige software producent heeft de laatste jaren furore gemaakt in de online gokwereld met een aantal van hun gokkasten. Ondanks dat ze nog niet heel lang actief zijn, staan veel van hun gokkasten op de pagina’s met populairste spellen bij diverse bookmakers. Met Street Racer hebben ze tevens een spel uitgebracht met een auto thema en we kunnen alvast verklappen dat ook deze creatie weer prima is geslaagd.

Het doet een beetje denken aan de The Fast and the Furious films. De symbolen bestaan uit diverse soorten personages en auto’s en op de achtergrond zie je de neonlichten van de Strip in Las Vegas. Met 96,52 procent is het uitbetalingspercentage bovengemiddeld en er zijn 40 winlijnen verdeeld over een speelveld met 5 rollen en 4 rijen. De inzet range ligt tussen de 0,20 en 100 euro en de hoogst haalbare winst is 2.000 keer je inzet per spin.

Rally 4 Riches

Het laatste spel in deze lijst is Rally 4 Riches van Play’n GO. Deze Zweedse spellenmaker is een van de grootste ontwikkelaars van gokkasten in de casino branche en daarbij mogen een aantal slots met een snel thema uiteraard niet ontbreken. Hier is Rally 4 Riches een mooi voorbeeld van. Op de achtergrond zie je een rally parcours en de symbolen bestaan onder andere uit verschillende raceauto’s, bekers, geblokte vlaggen en stukken fruit.

Dat laatste zorgt ervoor dat Rally 4 Riches ook iets weg heeft van een klassieke fruitautomaat, wat ook te merken is aan het kleine speelveld met 3 rollen en 3 rijen. Aan de rechterkant is er wel een extra rol waar prijzen mee gewonnen kunnen worden. Er kan worden ingezet vanaf 0,10 tot 100 euro per speelronde. Het Return To Player (RTP) percentage is 96,25 procent en de maximaal haalbare winst is 5.000 keer de inzet per ronde.