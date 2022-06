Sonos stuurt extra speakers… en de rekeningen

Dat is precies waar enkele Sonos klanten de afgelopen weken over klaagden. Ze ontvingen meer dan dat ze besteld hadden. Echter, het bleken geen ‘pick of pack’ fouten van de magazijnmedewerkers van Sonos, want dan zou natuurlijk niemand klagen, toch? Nee, Sonos ‘verblijde’ de betreffende klanten ook met een rekening voor de te veel geleverde producten.

‘Computerfoutje’

Voor sommige klanten is dat echter niet voldoende. Zij zijn redelijk verbolgen over het feit dat Sonos hen niet compenseerde voor de rompslomp van het moeten terugsturen van ongevraagd ontvangen producten.

Volgens Sonos zijn de problemen met de levering van producten ontstaan na een ‘systeemupdate’. Daardoor zijn sommige bestellingen dubbel, en nog vaker, verwerkt. Vooralsnog lijken de leveringsproblemen zich alleen voor te doen in de VS.

Daar wordt inmiddels ook al gespeculeerd over het feit of Sonos klanten die besluiten de extra producten niet terug te sturen en ook niet te betalen (of de betaling te storneren). Volgens de FTC (Federal Trade Commission) hoeven klanten in de VS ongevraagd geleverde producten niet te betalen en ook niet terug te sturen.

Letterlijk stelt de FTC: “By law, companies can’t send unordered merchandise to you, then demand payment. That means you never have to pay for things you get but didn’t order. You also don’t have to return unordered merchandise. You’re legally entitled to keep it as a free gift."