Songfestival finale voorpret: Emma Wortelboer, optredens, puntentelling en onze voorspelling voor de winnaar

Het is je natuurlijk niet ontgaan: vanavond staat de finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. Of je het nu haat of een groot fan bent: dit feest is wel een visitekaartje voor Nederland en voor de stad Rotterdam in het bijzonder. Wij geven je alvast wat voorpret, want wie sprak Emma Wortelboer nu precies? En we brengen je op de hoogte van het laatste nieuws, want hoe zit het het eigenlijk met de jurypunten en wie gaat er vanavond met de winst vandoor? Welke artiesten komen optreden en zijn er nog andere verrassingen te verwachten? Wij praten je bij! En vergeet niet af te stemmen op NPO 1 om 21.00u!

Emma Wortelboer en Graham Norton Iedereen heeft Emma Wortelboer leren kennen tijdens de finale in 2019 waarin Duncan won. Als enorme fan heeft zij ook tijdens deze editie weer een rol gekregen. Ze interviewt artiesten in Ahoy en wilde ook Graham Norton graag spreken. De Britse interviewer is een groot Songfestival-icoon en voorziet alle shows van hilarisch commentaar. Graham blijkt nogal lastig te strikken voor een interview en dat vindt Emma jammer. Gelukkig vond ze Richard Groenendijk, de man die Graham wel heeft gesproken. In het programma De Vooravond sprak presentator Renze dus met Emma over haar gesprek met Richard, die weer met Graham heeft gesproken.

De puntentelling Zit je er al helemaal klaar voor thuis? Veel fans vinden het leuk om zelf ook punten uit te delen. En natuurlijk om tijdens de uitslag commentaar te geven op de landen die aan 'vriendjespolitiek' doen. Maar hoe zit het nu precies met de puntentelling? Wij leggen het uit! Het totaal aan punten, waarmee de winnaar wordt bepaald, bestaat uit een deel jurypunten en een deel van het publiek. Tijdens elke tweede repetitie voor een liveshow kijkt de jury mee. In de jury van ieder land zitten professionals uit de muziekbranche. Zij verdelen hun eigen punten en mogen niet op hun eigen land stemmen. Die punten zijn dus al verdeeld voordat de liveshow plaatsvindt. Na de liveshow mag het publiek stemmen. Kijkers delen hun punten uit, die worden opgeteld bij de jurypunten. Per land worden de punten officieel via een live verbinding bekendgemaakt en dit jaar deelt Romy Monteiro de punten uit die wij geven. Zij vervangt Ducan Laurence, die helaas geveld is door corona en niet aanwezig kan zijn vanavond.

Optredens tijdens de finale Een paar weken geleden deed het gerucht de ronde dat Lady Gaga vanavond zou optreden. Daarover hebben we niks meer gehoord en ook is nergens naar buiten gekomen dat ze tijdens eerdere repetities is gesignaleerd. Dus óf het is heel goed verborgen gehouden, of is niet waar. Wij gokken op het tweede. Maar we kunnen vanavond wel genieten van Afrojack samen met Glennis Grace en Wulf. Buiten Ahoy geven enkele oud-winnaars een gastoptreden op grote hoogtes. Onder andere het dak van het depot van museum Boijmans is het decor vanavond. Lenny Kuhr, Teach-In, Sandra Kim, Helena Paparizou, Lordi en Måns Zelmerlöw zien we terug.

Wie gaat het Songfestival winnen? Goede vraag, want dat weet nog helemaal niemand. We weten wel dat de bookmakers meestal aardig in de goede richting zitten en ook Spotify deed al een voorspelling op basis van het aantal streams. De kans is klein dat we voor de tweede keer op rij gaan winnen, want Jeangu scoort niet heel hoog bij de bookmakers. Het nummer zal het ongetwijfeld heel goed doen tijdens de liveshow in Ahoy vanavond en dat enthousiasme helpt misschien wel om hem nog iets hoger te laten eindigen. Maar wij gokken niet dat hij vanavond wint. Wie dan wel? Het kan nog spannend worden, want meerdere landen scoren goed. Italië, Frankrijk en Malta voeren de lijst nu aan. Portugal is na het optreden tijdens de tweede halve finale flink gestegen en ook Zwitserland en Finland doen het goed. Bij de onderste 5 landen vinden we onder andere Nederland, Spanje en Duitsland. Wij wensen je veel kijkplezier vanavond! En kijk nou even hoe mooi onze fantastische presentatoren eruitzien! Photocredits header photo: EBU / THOMAS HANSES