Shogun seizoen 2 laat nog heel lang op zich wachten

Filmen in 2026

Helaas was dit alles wat Disney+ de wereld wil wijsmaken over deze opvolgende seizoenen van de serie. Het feit dat het meteen twee seizoenen zijn, dat vraagt natuurlijk om speculatie: wordt er verhaal vertelt dat over twee seizoenen heengaat, met natuurlijk dan een dikke cliffhanger aan het einde van seizoen 2? Het geeft de makers van de tv-serie in ieder geval wel genoeg ruimte om echt iets te vertellen en dat op zich is al een heel fijne gedachte.

Dat het filmen van dat tweede seizoen pas in 2026 begint is wel minder. Dat is namelijk het enige nieuws van vandaag de dag: er wordt in dit jaar nog geen camera aangeraakt om meer te doen voor Shogun, want daarvoor moeten we echt wachten tot het filmen in 2026 aanvangt. Waarom het nog zo lang duurt is onbekend, maar waarschijnlijk heeft het te maken met ofwel een script dat nog helemaal moet worden gemaakt, ofwel agenda’s van mensen. En misschien is het wel dat het in een bepaald seizoen moet worden gecreeerd, bijvoorbeeld wanneer de sakura mooi bloeien: dan ben je nu te laat. Het is het grote giswerk, maar hoe het ook zij: het zou zomaar kunnen dat het tweede seizoen Shogun dus echt pas in 2027 komt, of eind 2026.