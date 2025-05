Scrubs komt terug: de ziekenhuiscomedy maakt een comeback

Het grappige is dat deze comeback voor veel fans bekend zal voelen. Seizoen 8 had al een seizoensfinale die ‘finale’ heette, waardoor veel mensen toen dachten dat het daarmee klaar was. Seizoen 9 was dus een grotere verrassing, maar niet zo’n verrassing als dit seizoen, dat nog even 15 jaar later komt. Het gaat om een reboot, maar het fijne weten we er nog niet van. Het is nog erg vroeg in productie. Maar het belangrijkste aan de serie is er: acteur Zach Braff is in ieder geval terug en hij is toch wel het boegbeeld van deze serie.

Bill Lawrence

Ook is de serierunner van de originele reeks terug: Bill Lawrence wordt uitvoerend producent. Hij heeft onder andere Ted Lasso en Shrinking gemaakt in de tussentijd. Succesvolle series, waardoor we weten dat hij het zeker nog in de vingers heeft. Het gaat in eerste instantie waarschijnlijk om 10 tot 12 afleveringen, maar Zach droomt alvast van misschien wel twee seizoenen.