RIP Donald Sutherland: deze 5 films moet je gezien hebben

Donald Sutherland is op 88-jarige leeftijd overleden. Verdrietig, maar de vader van Kiefer Sutherland zal nooit helemaal weg zijn. Zijn ‘film-afdruk’ alleen al is gigantisch: de van oorsprong Canadese acteur rolt voorbij in de credits van meer dan 200 films. Hij speelde vorig jaar nog in een zeer succesvolle prent. Deze 5 films met Donald Sutherland moet je zeker gezien hebben.

Miranda’s Victim (2023)

Donald Sutherland was dan 88 jaar, hij was nog niet met pensioen. Vorig jaar was hij nog te zien in Miranda’s Victim, waarin hij de rechter speelt. Een aangrijpende film, want het is gebaseerd op de waargebeurde vertelling over Trish Weir, een meisje dat in 1963 werd gekidnapt en seksueel misbruikt. Het is een rechtbankdrama waarin de ene na de andere fout wordt gemaakt en het maar moeilijk is om het recht te laten zegevieren. Donald Sutherland in optima forma, want hij speelde vaker de rol van rechter.

Invasion of the Body Snatchers (1978)

Een veel oudere film waarin Sutherland te zien is, dat is Invasion of the Body Snatchers. Hij was toen al meer dan tien jaar actief als acteur, hoewel het vooral eind jaren ‘70 in een stroomversnelling kwam. In deze filmklassieker speelt Donald de hoofdrol waarin hij ontdekt dat mensen zich toch wel enorm vreemd beginnen te gedragen. Het zijn.. de body snatchers. Een filmicoon dat je ook zonder wat er nu is gebeurd met Sutherland zeker moet kijken.

The Hunger Games: Catching Fire (2013)

Hetzelfde geldt voor The Hunger Games: een sterke filmfranchise met misschien niet een heldenrol voor Donald, belangrijk is hij wel. Hij speelt President Snow en hij laat zien dat hij de baas is in de aankomende 75ste Hunger Games, waarin Katniss Everdeen en Peeta Mellark hun best moesten doen om de rebellie te helpen tegen deze vreselijke hongerspelen.

Pride & Prejudice (2005)

Je kunt vaak acteurs in een hokje plaatsen en Sutherland is wel echt zo’n rechter-type, maar hij behoort zeker niet tot een bepaald genre. In Pride & Prejudice heeft hij weer een heel andere rol dan als schurk of rechter: hij is Mr Bennet, de vader van de vijf dochters wiens dramatische (liefdes)levens we in de film volgen, met in het speciaal dat van zijn favorietje: Elizabeth, gespeeld door hoofdrolspeelster Keira Knightley. “I cannot believe that anyone can deserve you, but it seems I am overruled.” Ik huil niet, JIJ huilt!

Moonfall (2022)

Eén van de meest recente films waarin Sutherland schitterde is Moonfall, een bizarre film waarin de maan dreigt neer te storten op aarde. We houden bij DutchCowboys wel van een goede ruimtefilm, ook als die eigenlijk heel slecht is. Bovendien ligt het niet aan Donald: die speelt de sterren van de hemel als Holdenfield, een man die niet denkt dat de missie veel succes zal hebben en dat het einde van de aarde nader is.

Rust zacht, Donald!