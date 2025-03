One Battle After Another: nieuwe DiCaprio schiet lekker op

De teaser van de nieuwe film van Leonardo DiCaprio, One Battle After Another, zit zo tjokvol met schieten, dat je eigenlijk niets anders hoort of meekrijgt. Ja, er flitst in een microseconde voorbij dat de schutter een prachtige, zwangere vrouw is, en ja, je ziet Leonardo DiCaprio aan het begin zijn vingers in zijn oren doen, maar het moge duidelijk waar de film over gaat. De ene strijd na de andere dus.

One Battle After Another

De film wordt gemaakt door Paul Thomas Anderson, die bekend is van Boogie Nights, There Will Be Blood en Punch-Drunk Love. Een gekke combinatie, wat mogelijk verklaard waarom ook deze film een vrij gekke opeenstapeling van situaties lijkt te zijn. Eerlijk is eerlijk, het is nog een teaser, met naar verwachting later deze week een volledige trailer die misschien wat minder ‘hard’ binnenkomt. In ieder geval zijn we heel benieuwd hoe dit verhaal uitpakt, met Leonardo DiCaprio en Teyana Taylor in de hoofdrollen.

26 september 2025 komt One Battle After Another uit.