NLZiet duurder, tenzij je een jaarabonnement neemt

NLZiet heeft vandaag bekendgemaakt dat een abonnement op de streaming dienst voor Nederlandse tv-zenders duurder wordt. Nou ja, op de site van de dienst staat nu dat een standaard maandabonnement 8,95 kost. Dat was tot voor kort nog 7,95. Ook de prijs van het Extra abonnement is met 1 euro omhooggegaan, naar 10,95 per maand. Voor bestaande klanten gaat de prijsverhoging in op 1 mei. Zij hebben daarover een mail ontvangen van de streaming dienst. Nieuwe klanten moeten de nieuwe maandbedragen direct afrekenen.

Jaarabonnement voor de ‘oude’ prijs



Wil je NLZiet blijven kijken voor het oude tarief? Dat kan. De streaming dienst biedt nu ook de mogelijkheid om een jaarabonnement af te sluiten. Voor het standaard abonnement met 38 tv-zenders betaal je dan € 95,40. Voor Extra, met 48 tv-zenders is dat € 119,40. Snelle rekenaars hebben natuurlijk direct door dat die bedragen, als je ze door 12 deelt, overeenkomen met de oude tarieven voor de twee abonnementsvormen (7,95 en 9,95).

Nadeel van een jaarabonnement is wel dat je de kosten voor een heel jaar bij het afsluiten van het abonnement volledig moet betalen. Uiteraard is een jaarabonnement tussentijds niet opzegbaar. Je zit er dus aan vast. Uiteraard moet je zelf bepalen wat je daarvan vindt en of het jou die besparing van 1 euro per maand waard is.