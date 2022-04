NLZiet geeft een week compensatie voor storing

Afgelopen week werd NLZiet het slachtoffer van een storing die bijna twee dagen duurde. Volgens de dienst lag het probleem bij de streaming provider. De streaming dienst heeft nu besloten dat alle klanten gecompenseerd gaan worden. Zij kunnen NLZiet een week lang kosteloos gebruiken. Dat blijkt uit e-mails die het bedrijf naar haar klanten stuurt. Daarin staat een link waarmee klanten de gratis week kunnen ‘activeren’.

Hoe die compensatie verrekend gaat worden, laat NLZiet nog even in het midden. Wordt het een korting, verschuift de facturatie voor de volgende abonnementsperiode met een week of wordt de looptijd van het abonnement met een week verlengd? Dat moet nog blijken

Meeste content uit storingsperiode niet meer terug te kijken

In de vroege ochtend van 30 maart vielen alle ‘live tv-streams’ uit. Ruim een dag lager, in de avond van 31 maart, waren vrijwel alle live tv-streams weer terug, in de vroege ochtend van 1 april gevolgd door de allerlaatste muziek- en regionale zenders.

Helaas, zo laat NLZiet op haar storingspagina weten, kunnen alle programma’s die door de storing niet gestreamd zijn, ook niet meer teruggekeken worden. Dat geldt ook voor programma’s waarvoor klanten tijdens die bijna twee dagen durende storing een opname gepland hadden. De enige programma’s die eventueel wel nog terug te kijken zijn, zijn de programma’s die ook on-demand beschikbaar zijn.