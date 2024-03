​Netflix weekend-kijktip: 3 Body Problem komt heel dichtbij

Het is lang gehyped en nu staat het op Netflix: 3 Body Problem , een serie gebaseerd op de roman van Liu Cixin: de zeer succesvolle roman van deze Chinese schrijver. Dat is echter niet de enige reden waarom er zo naar werd uitgekeken: het is van de makers van Game of Thrones: David Benioff en D.B. Weiss. Merk je dat als je het kijkt, en vooral: is het een goede serie?

3 Body Problem

3 Body Problem is wel echt iets heel anders dan Game of Thrones: de wereld van fantasy is verruild voor een wereld van sci-fi. Hoewel die twee zeker overeenkomsten hebben, is er wat ons betreft weinig van D.B. Weiss en David Benioff terug te zien in de serie. Althans, niet op hun Game of Thrones-manier van werken. Deze serie barst niet van de locaties en personages, het is veel meer lineair dan Game of Thrones was en dat is maar goed ook. Er komt een aardige hoeveelheid ingewikkelde sci-fi-materie voorbij en daar kun je een veelheid aan personages niet bij gebruiken. Wel zien we oude bekenden uit GoT: John Bardley, Liam Cunningham en Jonathan Pryce bijvoorbeeld.

De manier van vertellen alleen al is een groot verschil, maar 3 Body Problem is sowieso heel andere koek. Het is geen serie die bol staat van de seks, van de lompheid, het is juist een serie die het meer van subtiliteit moet hebben. Het is nog veel meer dan Game of Thrones een serie die je niet aanzet tijdens het online shoppen of mailbox bekijken: het is opletten geblazen. Op zich is het verhaal op zich wel goed te volgen, maar er zijn veel subtiliteiten om op te letten. Het verhaal begint met wetenschappers die verdwijnen en een wetenschapper in het bijzonder die ineens een aftellende tijdklok voor zich ziet, die niemand anders ziet.