Netflix waagt zich aan Wonka: komt met nieuwe realityshow

Weet je de Willy Wonka Experience nog, dat evenement in Glasgow dat een soort gigantisch belofte deed, maar met een heel trieste gymzaal-achtige opzet kwam die mensen -en vooral kinderen- verbouwereerd achterliet. Netflix komt nu met een positievere productie die in het teken staat van Charlie and the Chocolate Factory, namelijk The Golden Ticket.

The Golden Ticket

In The Golden Ticket moeten mensen allemaal uitdagingen doen die zogenaamd in of om de chocoladefabriek uit het bekende verhaal van Roald Dahl moeten gebeuren. In 2021 heeft Netflix de rechten gekocht over de creatieve uitspattingen van Dahl en daar is dit een resultaat van. Het zou gaan om groepsdynamiek, avontuur en strategie. Het klinkt als een nieuwe realityshow waarin mensen allerlei opdrachten moeten uitvoeren om maar de eerste te worden om die sleutel naar de chocoladefabriek te bemachtigen.

Golden Ticket verwijst natuurlijk naar het gouden kaartje dat een aantal kinderen in het verhaal in de repen chocolade vonden, waarna ze toegang kregen tot de chocoladefabriek van meneer Wonka. Dat meneer Wonka een enorm rare snuiter is, maakt het allemaal nog beter. We hopen dan ook op een gestoorde Wonka in den ieuwe Netflix-show, die ‘binnenkort’ verschijnt.