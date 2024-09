Netflix komt met betere vertalingen voor zijn films en series

Soms gebruikt iemand een uitdrukking in een serie en dan wordt die letterlijk vertaald. Het is een beetje vreemd. Netflix kampt al jaren met problemen met zijn vertalers en ondertitelaars, die hevig zouden worden onderbetaald. Nu gaat het investeren in zijn medewerkers, want ze krijgen allemaal, over de hele wereld, een cursus. Het idee is dat ze hierdoor betere vertalingen maken voor films en series op de streamingdienst.

Taal op Netflix

Als je wel eens hebt geprobeerd om een film of serie te vertalen, dan weet je dit al: taal is een bewegelijk iets. En vooral iets dat doordrongen is met cultuur. Je kunt bepaalde uitdrukkingen, woordspelingen of lokale gerechten of referenties naar televisieprogramma’s soms maar moeilijk maken. Ook de medewerkers van Netflix worstelen daarmee en daardoor ook de kijkers. Zeker als je de gesproken taal wel een beetje begrijpt maar ondertiteling vooral uit luiheid of als een soort zijwieltjes hebt aanstaan, dan vallen soms de pijnlijke foutjes op.

The netflix trans says "don't make me want to hold on to you" but to literally translate the korean, he's actually saying "don't come near me, bc it'll make me want to hold on to you" which makes all the difference 😭 my lovelies… #TheAtypicalFamily pic.twitter.com/AW7slMM0kI — 〰️ (@okchanmi) May 5, 2024

Daar moest straks een einde aan komen, maar in eerste instantie gaat het niet om de ondertiteling. Het gaat eerst om een optie waar we in Nederland toch wat minder last van hebben: nasynchronisatie. Waar je in Duitsland eigenlijk niets kunt kijken zonder nasynchronisatie, is dat in Nederland eigenlijk ondenkbaar. Sommige DutchCowboys-redactieleden kijken een serie als Elité of Koreaanse series nog wel eens nagesychroniseerd in het Engels, vooral als ze niet echt met volle aandacht kunnen kijken, maar nasynchronisatie in het Nederlands, dat komt weinig voor. Er is wel een tak van sport waarin dat voorbij komt, ook in onze taal, namelijk bij kinderseries.

Nasynchronisatie

In ieder geval wil Netflix eerst de stemacteurs van een cursus voorzien. Zij krijgen interne cursussen om meer te leren over het Koreaanse alfabet, vooral om de uitspraak van namen en specifieke termen beter te leren, schrijft The Wall Street Journal. En ja, dat er voor Korea wordt gekozen is natuurlijk geen toeval. Squid Game seizoen 2 komt er bijna aan: de Koreaanse serie is een van de best bekeken producties op Netflix ooit en is geheel Koreaans gesproken. Wij kijken het ook het liefst in de originele taal, want dan komen emoties toch wat beter over, maar als je het dan nagesynchroniseerd kijkt, laat het dan in ieder geval goed klinken.

The English Dub of Squid Game is a travesty, worst of all it robbed us of the “Red Light/Green Light” song 🦑🎲🚦👀👧🏻 pic.twitter.com/GTIC4Se5oR — _mostly_ghostly_ (@LowBudgetGhost) October 17, 2021

We hopen dat Netflix daarna de ondertiteling aanpakt, want die laat ook regelmatig te wensen over, en dan vooral qua culturele referenties en uitdrukkingen. We zullen Squid Game seizoen 2 wanneer dat eind dit jaar verschijnt in ieder geval eens in het Engels proberen: even testen of de cursus een succes is geweest.