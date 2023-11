​Netflix kijktip: Till Murder Do Us Part is true crime vol twists

Netflix is in een paar dingen de koning. Het is nog altijd de koning van de streamingdiensten en het is de koning van.. true crime. Het heeft in de afgelopen jaren veel successen gehad in dit genre en dat weet het: hierdoor lijkt het elke week wel met een nieuw, bijzonder verhaal te komen dat over een waargebeurde crime gaat en vaak vol met plottwists zit. We verbazen ons erover, we praten erover, we smullen ervan. Niet van wat de slachtoffers is aangedaan, maar wel van wat voor gekke situaties de daders vaak creëren om maar uit handen van de politie te blijven.

Till Murder Do Us Part

In Till Murder Do Us Part lijkt dat heel anders te gaan: de twee verdachten laten zich juist heel makkelijk pakken. Klopt het dan niet helemaal? Hebben zij het niet gedaan? In deze miniserie leren we meer over de zaak waarin Jens Söring en Elizabeth Haysom de hoofdrollen spelen. Wat is er namelijk gebeurd? De ouders van Charlotte zijn in koelen bloede vermoord. Op een heel nare manier zijn ze in hun eigen huis om het leven gebracht.

Overal bloed, maar ook aanwijzingen dat de moordenaar echt een psychopaat moet zijn geweest, die nog even aan de eettafel heeft gezeten en een douche heeft genomen voordat hij of zij weer vertrok. Of hij en zij? In Till Murder Do Us Part proberen allerlei mensen chocola te maken van de zaak, die zich grotendeels afspeelt in de rechtbank in de jaren ‘80, waarbij gelukkig wel gefilmd mocht worden.