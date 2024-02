​Netflix-kijktip: NASCAR Full Speed, andere wereld, zelfde trucje

Drive to Survive-kloon

Dit artikel heet Netflix-kijktip en hoewel we ook wel eens iets tippen om juist vooral niet te kijken, is dit wel degelijk een serie om aan te slingeren. We weten in Nederland immers maar weinig van de sport. Veel mensen snappen het ook niet helemaal: steeds ronde rondjes rijden, wat is daar nou leuk aan? Als Netflix met deze docu wilde laten zien dat het desondanks heel tof is, dan is dat zeker gelukt. Het is zeker niet een heel origineel ‘model’, omdat het precies hetzelfde stramien lijkt te volgen als Drive to Survive. Echter stoort dat niet, omdat je nu tenminste een beetje een leidraad hebt: je weet, ook als je niks van NASCAR weet, wel ongeveer wat je qua vertelmanier kunt verwachten en daardoor heeft je brein meer aandacht voor de inhoud zelf.

Bovendien is er een bekende NASCAR-stem, Dale Earnhardt Jr, die vertelt wat er allemaal gaande is. Het is soms jammer dat het wel met wat veel jargon strooit. Maar, je kunt doorkijken en denken, laat maar, wordt vanzelf duidelijk. Bovendien kun je Netflix altijd even pauzeren en de term opzoeken, al is dat natuurlijk niet ideaal. Aan de andere kant, dat is wel het voordeel van on demand. De serie had wel wat visuele ondersteuning kunnen gebruiken: als Dale een term noemt, even in tekst in beeld wat dat is (of met animaties desnoods), want dat kan Netflix ook heel goed in zijn Explained-reeks.