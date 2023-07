​F1 23 review: lijkt hetzelfde, voelt toch net even anders

Als je formule 1 -coureur bent, dan krijg je eens in de zoveel tijd een nieuwe auto onder je kont. Dat is natuurlijk flink wennen en dat maakt het voor het publiek extra leuk als er een nieuw seizoen start. Hetzelfde geldt voor alle thuiscoureurs met de game F1 23: die doet namelijk best veel dingen anders dan zijn voorganger. Je ziet het niet, maar je voelt het wel.

F1 23

EA Sports lijkt met F1 23 een beetje mee te gaan in de gekte rondom formule 1 in het algemeen. Mede dankzij Netflix-serie Drive to Survive is de formule 1 nu ook heel populair in Amerika. Je ziet ook dat Hollywood er volop mee bezig is en de ene na de andere beroemdheid doet een rondje door de paddock. Met de game lijkt het alsof EA Sports het allemaal wat toegankelijker wil maken. Waar je vroeger echt niet zo makkelijk een rondje reed in F1, zeker niet vergeleken bij Need for Speed of Forza Horizon, is dat nu al een stuk beter in het racespel.

Diehards zullen dat misschien niet zo tof vinden, maar het maakt de auto’s sowieso wat betrouwbaarder aanvoelen. Je hebt hierdoor ook wat meer het gevoel dat je de controle hebt en dat is fijn. Natuurlijk geldt nog steeds dat wanneer je zo kneiterhard rijdt als de echte rijders, elke microbeweging een wereld van verschil maakt, maar het is allemaal net even wat beter in te schatten. Meer controle is als gamer eigenlijk altijd wel welkom, al moet je zeker niet denken dat het spel ineens een makkie is geworden. Ik heb regelmatig ruzie met kerbstones en heb nog steeds niet helemaal onder de knie hoe ik die nou echt in mijn voordeel kan gebruiken.