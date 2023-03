Mediatrends 2022: Lineaire content consumptie verliest meer terrein

Deze week is een nieuw rapport van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) voor 2022 gepubliceerd. Daarin wordt gekeken naar het bezit en gebruik van media-apparaten en consumptie van video, audio en andere vormen van content. Hiervoor zijn in totaal meer dan 13.000 respondenten van 13 jaar of ouder bevraagd.

Het rapport laat zien dat de consumptie van lineaire content gestaag terrein blijft verliezen ten opzichte van non-lineaire media consumptie, ofwel de zogenoemde streamingdiensten. Inmiddels heeft bijna een op de tien (9,2%) van de Nederlandse huishoudens geen tv-abonnement meer. Dat zijn de zogenoemde cord-cutters. In 2021 waren dat er nog 7,5 procent. Opvallend is dat de meeste cord-cutters volgens het onderzoek te vinden zijn onder de eenpersoonshuishoudens en in grote steden (beiden 14%).

Bezit tv’s en smartphones ongewijzigd, tablets en radio’s dalen

In 2022 stond in 95,9 procent van alle Nederlandse huishoudens minimaal één televisie. Dat is nagenoeg ongewijzigd (+ 0,1%) vergeleken met een jaar eerder. Ook het bezit van smartphones (94,4%) verschilde in 2022 nauwelijks (+0,1%) met het jaar daarvoor. Het aantal huishoudens dat beschikt over een laptop, tablet, radiotoestel (of tuner) en desktop pc daalde licht. Dat bezit kwam respectievelijk uit op 80,5 procent (-1,3%), 64,0 procent (-1,8%), 43,7 procent (-4,1%) en 41,5 procent (-1,2%).

Inmiddels heeft ruim een derde van alle huishoudens (36,6%) een mediaspeler of streaming device (zoals AppleTV of Chromecast). Een jaar eerder was dat nog 35,8 procent. Het bezit van smartwatch en slimme speakers (zoals Google Home of Sonos One) steeg met respectievelijk 3,8 procent en 2,9 procent naar 25,9 en 24,7 procent. Gemiddeld heeft elk Nederlands huishouden iets meer dan zes devices in huis.