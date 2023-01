Makers willen geld zien door advertenties op Netflix

Netflix heeft zich heel wat op de hals gehaald door advertenties te introduceren binnen het platform. Heel handig dat gebruikers hierdoor een goedkoper abonnement hebben, maar als Netflix dacht dat het de inkomsten van de advertenties geheel in eigen zak kon steken, dan heeft het het mis. Tenminste, dat is wat verschillende Hollywood-talentenbureaus menen. Zij willen geld zien van de streamingdienst.

United Talent Agency

Financial Times schrijft dat United Talent Agency (UTA) meent dat het creatieve talent achter de Netflix-series ook geld zou moeten vangen voor de advertenties op de streamingdienst. Tot op heden doet Netflix dat niet: het steekt de inkomsten van de advertenties geheel in eigen zak, mede omdat het er speciaal een goedkoper abonnement voor heeft geïntroduceerd en dat extra geld toch op de een of andere manier moet worden terugverdiend.

Netflix werkt normaliter als volgt: als het een serie of film wil kopen, dan schaft het dat van tevoren aan. Het creatieve talent wordt voordat de productie op Netflix komt te staan volledig betaald en daarmee is de kous af. Een zogeheten ‘back end’-betaling zit er dus niet bij, waarbij talent een beetje meedeelt in de winst die wordt behaald met de advertenties in en rond de content. Het gaat bij ‘creatief talent’ overigens om de breedste zin van het woord: acteurs en regisseurs, maar ook schrijvers en showrunners en soms zelfs meer, zoals creative directors.