Kerstmis in Space… met boom!

Nee, natuurlijk is het geen echte boom, maar een verzameling sterren en nevels die bekend staat als ‘Christmas Tree Cluster’. Het zijn voornamelijk jonge sterren, tussen de 1 en 5 miljoen jaar, die op zo’n 2500 lichtjaren van de Aarde staan. Nog wel in onze eigen Melkweg. Het licht dat deze jonge sterrencluster uitstraalt, en de positie van de verschillende sterren, maken dat hij zowel qua kleur als vorm op een versierde kerstboom lijkt. Space.com maakte onderstaande videoanimatie van de foto, inclusief ‘knipperende’ sterren zodat hij nog wat echter lijkt.

It’s Christmas in heaven’ is een van de leukere zoete, met een flinke dosis humor, kerstnummers van Monty Python. Een hit is het nooit geworden, in tegenstelling tot het bekende nummer uit de slotscène van Life of Brian. Enfin, het is bijna Kerst, maar dat is niet de reden dat ik ineens aan Monty Python en de ‘hemel’ moest denken. Nee, dat kwam door onderstaande foto van de NASA van een kerstboom in de ruimte.

Samenwerking van drie telescopen

We kijken wel naar een samengestelde foto (credits: NASA) van de ‘Ruimtekerstboom’, van beelden die door meerdere telescopen zijn gemaakt. Het iets minder ‘kerstachtige’ technische verhaal van het ontstaan van de foto is als volgt.

“De blauwe en witte lichten (die knipperen in de geanimeerde versie van deze afbeelding) zijn jonge sterren die röntgenstraling afgeven die is gedetecteerd door NASA's Chandra X-ray Observatory. Optische gegevens van de 0,9-meter WIYN-telescoop van de National Science Foundation op Kitt Peak tonen gas in de nevel in het groen, wat overeenkomt met de ‘dennennaalden’ van de boom, en infraroodata van de Two Micron All Sky Survey tonen voor- en achtergrondsterren in wit”, aldus NASA.

Om ervoor te zorgen dat de foto een kerstboom toont met de vorm zoals wij die allemaal kennen, piek aan de bovenkant, is de afbeelding bijna ondersteboven gedraaid. In werkelijkheid zou de ruimtekerstboom dus op z’n kop staan, als hij al met het blote oog aan de hemel te zien zou zijn.

Ow ja, en voor wie het kerstnummer van Monty Python (uit de film The Meaning of Life) niet meer op het netvlies heeft staan... hier is je oorwurm voor vandaag ;) Fijne Kerst alvast!