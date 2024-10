Joker: Folie à Deux is de rauwste musical die je ooit zag

Joker: Folie à Deux

In de wereld van Joker schuurt alles. Zelfs als de beste man tot over zijn oren verliefd wordt, dan voelt niks echt prettig. Het is een beetje zoals zijn lach, die klinkt alsof hij huilt (of is het nou andersom?). Het moment dat hij zijn Harley Quinn ontmoet, ook wel Lee Quinzel, is zelfs vreemd. Hun connectie voelt al meteen alsof er iets niet goed zit. De manier waarop Arthur in de gevangenis rondloopt, met de bewakers omgaat.. zelfs als iets ogenschijnlijk onschuldig is, dan hangt daar een soort wolk van onprettigheid omheen.

Daar moet je van houden en zelfs even aan wennen, want deze film heeft dat nog meer dan de eerste Joker-film dat presenteerde. Daarentegen kan het ook afleiden: de eerste film leek meer verhalend en wat dieper te gaan dan deze tweede, die weliswaar alsnog de ziel van de Fleck ingaat, maar niet bij dat echt hartverscheurende komt. Elke keer als het daar bijna is, dan wordt de film een musical en is het moeilijker om daar als kijker in mee te gaan. Dat komt vooral door de manier waarop het halfpratend en soms een beetje te ‘gek’ gezongen wordt, en uiteindelijk toch afleidt dat het Lady Gaga is die Quinzel speelt. Ze heeft simpelweg te veel context als zangeres in de echte wereld.