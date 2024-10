Je account delen mag straks ook niet meer op Videoland

Wanneer je een account deelt hoeft dat niet altijd te betekenen dat iemand dan een eigen abonnement moet nemen: het is vaak mogelijk om tegen betaling extra mensen toe te voegen buiten je huishouden. Hiervoor betaal je vaak zo’n 4 of 5 euro extra per maand. Iets wat een stuk goedkoper is dan een volledig Netflix-abonnement.

Videoland neemt momenteel afscheid van Mocro Maffia: zijn successerie is nu zijn laatste seizoen ingegaan en dat wordt momenteel uitgezonden. Daarnaast blijft het een goede dienst om RTL-programma’s alvast eerder te kunnen kijken, of juist later te kunnen terugkijken. Straks betaal je daar dus wat meer voor, mocht je een abonnementdeler zijn. Hopelijk gebruikt het die investering om zijn app te verbeteren.