Jaws is terug van nooit weggeweest

Ik was 10 jaar toen Jaws in de bioscoop verscheen en ja, ik ben er – weliswaar met volwassen supervisie – naar toe geweest. Een bijzonder angstaanjagende ervaring en het was maar goed dat het na de zomervakantie in Zuid-Frankrijk was, anders weet ik niet of ik toen nog de zee in gegaan zou zijn. Het succes van Jaws zorgde uiteraard voor een aantal sequels. Jaws 2 was nog te pruimen, maar Jaws 3D was – toen nog met zo’n raar groen-rood brilletje – een aanfluiting. In de VS was een in 3D 'geremasterde' versie van de eerste Jaws afgelopen weekend, toch wel wat onverwacht, een van de best bezochte films in de bioscopen. Hoe dan?

Jaws in 3D en IMAX onverwacht succes

Ten eerste was het aan de andere kant van de oceaan ‘National Cinema Day’, ter promotie van de bioscopen en met prijzen uit de jaren 70, drie dollar. Dat zorgde voor maar liefst acht keer meer bioscoopbezoekers dan op een gemiddelde zaterdag in deze tijd van het jaar. De grote verrassing was dus het succes van Jaws uit 1975.

Speciaal voor deze gelegenheid was een 3D / IMAX versie van de horrofilm met daarin een bijzonder mechanisch ogende witte haai gemaakt. Die versie bleek nogal wat bezoekers te trekken en bracht in totaal meer dan 2,5 miljoen dollar op. Daarmee belandde Jaws in de top – op de tiende plek – van de beste bekeken films dit weekend. Ter vergelijk, in het eerste weekend van de originele release in 1975, bracht Jaws 7 miljoen dollar in het laadje van de bioscopen. Voor wie Jaws nog noot gezien heeft... hier is de originele trailer uit 1975.