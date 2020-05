In juni zie je deze films en series op Netflix

Overal merk je dat we met zijn allen toch een beetje het hele corona gebeuren beu beginnen te worden. Dat wil niet zeggen dat we maar gelijk alle regels aan onze laars kunnen lappen. Maar we zijn toe aan even wat meer positiviteit. Gelukkig is het bijna 1 juni, dan gaan in Nederland (eindelijk) de terrassen weer open. En met het heerlijke zomerse weer van de afgelopen dagen, en hopelijk ook van de komende weken, komt er weer een wat meer positieve periode aan.

Met dat lekkere weer, en de terrassen die open gaan, kunnen we wat meer erop uit, en hoeven we niet verplicht thuis op de bank te hangen. Al was dat ook geen straf met alle films & series die er de afgelopen periode beschikbaar zijn gekomen op de verschillende streamingdiensten.

Marktleider Netflix komt uiteraard in juni ook weer met een nieuwe contentupdate. Er zitten weer veel nieuwe Netflix Original films & series aan te komen, maar ook nieuwe documentaires, comedy en aangekochte licenties. Waaronder een nieuw seizoen van 13 Reasons Why, wekelijks nieuwe afleveringen van The 100, het laatste seizoen van Fuller House, maar ook The Search & The Woods (2 nieuwe originals). Wat er verder deze maand allemaal op Netflix zal verschijnen zie je in onderstaande overzicht.

Netflix Original Series

Zoals altijd beginnen we met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze Original series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarvan er wekelijks een nieuwe aflevering toegevoegd zal worden.

Fuller House: The Farewell Season, beschikbaar vanaf 2 juni 2020.

Hospital Playlist, beschikbaar vanaf 4 juni 2020.

M'entends-tu?, beschikbaar vanaf 4 juni 2020.

13 Reasons Why: Seizoen 4, beschikbaar vanaf 5 juni 2020.

Over Water, beschikbaar vanaf 5 juni 2020.

Queer Eye: Seizoen 5, beschikbaar vanaf 5 juni 2020.

Reality Z, beschikbaar vanaf 10 juni 2020.

Curon, beschikbaar vanaf 10 juni 2020.

F is for Family: Seizoen 4, beschikbaar vanaf 12 juni 2020.

Dating Around: Seizoen 2, beschikbaar vanaf 12 juni 2020.

The Search, beschikbaar vanaf 12 juni 2020.

The Woods, beschikbaar vanaf 12 juni 2020.

Marcella: Seizoen 3, beschikbaar vanaf 14 juni 2020.

Mr. Iglesias: Deel 2, beschikbaar vanaf 17 juni 2020.

The Order: Seizoen 2, beschikbaar vanaf 18 juni 2020.

The Sinner: Jamie, beschikbaar vanaf 19 juni 2020.

Floor Is Lava, beschikbaar vanaf 19 juni 2020.

Girls from Ipanema, beschikbaar vanaf 19 juni 2020.

The Politician: Seizoen 2, beschikbaar vanaf 19 juni 2020.

Crazy Delicious, beschikbaar vanaf 24 juni 2020.

Amar y vivir, beschikbaar vanaf 24 juni 2020.

Dark: Seizoen 3, beschikbaar vanaf 27 juni

It's Okay to Not Be Okay, binnenkort beschikbaar.

Wekelijkse nieuwe aflevering